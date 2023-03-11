Відчуваю огиду, – Тарас Тополя відреагував на скандал зі Щегелем і зізнався, яких людей зневажає

Вокаліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував скандал навколо гумориста Андрія Щегеля, який оскандалився цинічними заявами про Україну та військових. Тополя зізнається, що відчуває огиду до людей, котрі зрадили батьківщину.

Співак під час інтерв'ю не називав конкретних імен, однак з контексту було зрозуміло, про кого він говорить. Очевидно, Тарас Тополя мав на увазі коміка Андрія Щегеля, який виїхав за кордон і обурив українців своїми цинічними заявами.

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Вокаліст "Антитіл" сказав, що не хоче ставити клеймо, але є багато публічних людей, до яких він особисто відчуває огиду і відразу.

Тополя пригадав інтервʼю стендапера Андрія Щегеля, який обманом втік з України до Туреччини та заявив, що "це вибір – гинути", маючи на увазі українських героїв.

Це ж ретранслятор величезної кількості таких, скажемо так, "дивних людей", які рахують зарплати ЗСУ. Вони є в суспільстві. Засуджувати їх я не можу, але маю право відчувати до них огиду,

– заявив артист.

Він вважає, що публічні особи просто зобов'язані говорити про Україну та війну. Тополя наголосив, що їхній гурт брав участь у війні, але і не переставав говорити публічно. "Я якось просто під час їзди на велосипеді до свого батальйону включився в якийсь онлайн-марафон", – пригадав він.

Дивіться інтерв'ю з Тарасом Тополею: відео

Цікаво, що днями "Антитіла" приїхали до Німеччини, де провели концерт. Проте артисти також встигли зробити "правильне" фото на фоні російського посольства. Всі учасники гурту показали середній палець у бік будівлі, на якій висів триколор країни-агресора.

"Маємо нагадування усім: F* ck r ussia, F* ck p utin! Glory to Ukraine! Glory to Ukrainian Heroes!", – написали вони в соцмережах.

До слова, за останній тиждень спалахнули одразу два скандали з українськими діячами культури, які обманом виїхали за кордон – стендап-коміком Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим. На тлі цього Міністерство культури скасовує дозволи навіть порядним і вже перевіреним артистам. Зокрема хлопців з гурту KAZKA не випустили за кордон.