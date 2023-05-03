І хоч співак зазначає, що варто сприймати це, як цілком реальну історію, але й пояснює, що анонс концерту – це, зокрема, психологічна та інформаційна операція. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За його словами, програма там буде унікальна, буде хороший розігрів. "Він уже почався. Розігрів у буквальному сенсі цього слова", – пожартував співак.

Тарас Тополя нагадав, що війна – це в більшості своїй саме бойові дії, однак важливу роль грає і інформаційна боротьба. За його словами, концерт "Антитіл" – це реалістична історія, і жителям Криму це розуміти.

Ми дуже реалістичні у своїх прогнозах щодо 24 року. І наш анонс. Давайте так – поставте собі запитання: "А раптом "Антитіла" щось знають? Хай це питання ставлять собі на Тамані, в Севастополі. Дуже багато подій відбулося після анонсу цього концерту і ще багато чого відбудеться,

– заявив артист.

Для довідки! Учасники гурту "Антитіла" до кінця літа минулого року служили на передовій. Артисти були парамедиками 130 батальйону ТрО, і нині вони у резерві.

Нагадаємо, що виступ у Ялті зірки анонсували наприкінці квітня, але на нього, як зазначив Тополя, вже придбали кілька тисяч квитків. Українці дуже бурхливо відреагували на цю подію.

Додамо, що днями гурт "Антитіла" по дорозі в Україну ледь не потрапив у ДТП. Напередодні їм викрутили гайки в колесі авто. Деталі інциденту – читайте у статті.