У Великій Британії готуються до масштабної події – урочистої коронації Чарльза III. За джерелами у Британії відомо, що на захід не запросили диктатора Володимира Путіна та його поплічника Олександра Лукашенка.

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Путіна не запросили на коронацію

Загалом на коронацію Чарльза III не запросили 7 країн, тому на подію не приїдуть лідери Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

Натомість запрошення вислали лідерам тим країн, з якими у Великої Британії повні дипломатичні стосунки, також це представники країн Співдружності й заморських територій Британії. Також відомо, що запрошення отримали дипломати (але не лідери країн) КНДР та Нікарагуа.

Нагадаємо, що про небажання Британії бачити Росію на важливих подіях було зрозуміло ще після смерті Єлизавети II. Путіна, російських чиновників, Лукашенка та представників деяких інших країн не запросили на прощання з монархинею.

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