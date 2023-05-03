У Великій Британії готуються до масштабної події – урочистої коронації Чарльза III. За джерелами у Британії відомо, що на захід не запросили диктатора Володимира Путіна та його поплічника Олександра Лукашенка.
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Путіна не запросили на коронацію
Загалом на коронацію Чарльза III не запросили 7 країн, тому на подію не приїдуть лідери Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.
Натомість запрошення вислали лідерам тим країн, з якими у Великої Британії повні дипломатичні стосунки, також це представники країн Співдружності й заморських територій Британії. Також відомо, що запрошення отримали дипломати (але не лідери країн) КНДР та Нікарагуа.
Головне про коронацію
- Святкування триватимуть 3 дні: все розпочнеться 6 травня, коли відбудеться хода до Вестмінстерського абатства та урочиста коронаційна служба. Церемонія коронації завершиться урочистим виходом королівської родини на балкон.
- У другий день, 7 травня, британців очікує коронаційний концерт у Віндзорському замку. Дні з 6 до 8 травня будуть для Британії вихідними. Всю процесію показуватимуть на британському телебаченні.
- На масштабну подію піде така ж величезна сума: 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Майже половина суми піде на безпекові заходи.