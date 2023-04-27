Тарас Тополя та хлопці з гурту "Антитіла" кажуть, що з першого дня російського вторгнення взяли до рук зброю й перебували на передовій, бо жодної секунди не сумнівалися в перемозі України. Зараз артисти переконані, що до серпня 2024 року ЗСУ повернуть контроль над Кримом, і вони приїдуть в Ялту з концертом святкувати українську перемогу.
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"Антитіла" анонсували концерт в українській Ялті
"Антитіла". Ялта. Літо 2024. Так, вам не здалося. "Антитіла" оголошують концерт у Криму. В українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. 23 серпня 2024 року, стадіон "Авангард",
– йдеться в публікації.
"Антитіла впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті і прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе південне узбережжя Криму", – додали музиканти.
До речі, квитки на стадіонне шоу на "Авангарді" коштують 900 гривень. Поки вони доступні лише у фан-зону, тоді як трибуни заброньовані. Дітям до 8 років вхід безкоштовний.
Афіша концерту "Антитіл" в Ялті / Фото з фейсбуку музикантів
У коментарях відреагували бурхливо:
- "Дай Боже, щоб так і було! Крим – це Україна. Ми разом заспіваємо українських пісень";
- "Дякую за позитив! Дякую за патріотизм! Дякую за любов до своєї Батьківщини! Дякую вам, хлопці, за те, що ви є! Нехай береже вас Бог. Успіхів у вашій музичній кар'єрі";
- "У мене мурахи по шкірі. Дякую за патріотизм! Чекаємо з нетерпінням! Крим – це Україна. Разом до перемоги";
- "Нехай збуваються наші українські мрії. Боже, бережи кожного нашого захисника. Нехай згине російська нечисть з нашої землі";
- "Ваші слова та до Бога, вірю, так і буде";
- "Яка чудова візуалізація! Браво, хлопці".
До речі, "Антитіла" якраз завершили перший тур по Європі. Вони відвідали 6 країн – Велику Британію, Чехію, Німеччину, Польщу, Ізраїль та Францію, а всі зібрані й зароблені кошти направили до свого благодійного фонду, де триває активний збір на антидронові рушниці.