И хотя певец отмечает, что следует воспринимать это не только как реальную историю, но и объясняет, что анонс концерта – это, в частности, психологическая и информационная операция. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По его словам, программа там будет уникальна, будет хороший разогрев. Он уже начался. Разогрев в буквальном смысле этого слова ", – пошутил певец.

Тарас Тополя напомнил, что война – это в большинстве своем именно боевые действия, однако важную роль играет и информационная борьба. По его словам, концерт "Антител" – это реалистическая история, и жителям Крыма это понимать.

Мы очень реалистичны в своих прогнозах по поводу 24 года. И наш анонс. Давайте так – задайте себе вопрос: "А вдруг "Антитела" что-то знают? Пусть этот вопрос задают себе на Тамани, в Севастополе. Очень много событий произошло после анонса этого концерта и еще многое произойдет,

– заявил артист.

Для справки! Участники группы "Антитела" до конца лета в прошлом году служили на передовой. Артисты были парамедиками 130 батальона ТРО, и сейчас они в резерве.

Напомним, что выступление в Ялте звезды анонсировали в конце апреля, но на него, как отметил Тополь, уже приобрели несколько тысяч билетов. Украинцы очень бурно отреагировали на это событие.

Добавим, что на днях группа "Антитела" по дороге в Украину чуть не попала в ДТП. Накануне им выкрутили гайки в колесе авто. Детали инцидента – читайте в статье.