В інтерв'ю 24 каналу Тарас Тополя заявив, що Різдво для нього більше культурна традиція, аніж релігійна. Тож він не проти перелаштуватися з 7 січня на 25 грудня.

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Тарас Тополя про святкування Різдва 25 грудня

Оскільки весь цивілізований світ святкує його 25 грудня, то, на мою думку, нам потрібно об'єднуватися традиційно з демократичним світом, з Європою, США,

– вважає Тарас Тополя.

"Зрештою, найважливіше не те, в який день ти святкуєш, а те, що в цей день збираєшся з рідними, близькими й ділитеся одне з одним любов'ю. Мені здається, буде потужніше, якщо це робити зі всім світом", – додав співак.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що минулого року з Різдвом Alyosha і Тарас Тополя вітали з тропіків на тлі пальм. На курорті вони вдягнули вишиванки й побажали світла, щастя, добра, злагоди і мрій в буремний непростий час.

В ексклюзиві 24 каналу співак пояснював, що це бажання сім'ї: "Я люблю гори, але взимку я з родиною надаємо перевагу відпочинку біля теплого моря. У цьому питанні для мене важливіші думки коханої та дітей".