Сергій Притула взяв трьох дітей, кохану дружину та відправився на Тернопільщину, Леся Нікітюк приїхала до батьків у Хмельницький, Лілія Ребрик і далі гостює в Чернівцях, а Ольга Сумська та Тоня Матвієнко – в Яремче.
До теми То було фантастично, – Оксана Муха пригадала, як в дитинстві ходила у вертепі
Як зірковий бомонд відсвяткував Різдво
Сергій Притула
На Різдво шоумен і громадський діяч привіз дружину та дітей у рідний Збараж. Уся велика родина зірки зібралась за святковим столом з кутею та іншими наїдками.
Збараж зичить усім веселих Свят! Тепла і колядки у ваші оселі! Смачної куті,
– зворушливо привітав Сергій Притула.
Сергій Притула з родиною у Збаражі / Фото з інстаграму шоумена
Ольга Сумська
"Христос Народився. Смачної куті, друзі", – привітала акторка з Яремче.
Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком / Фото з інстаграму акторки
Ольга Сумська на Різдво в Яремче / Фото з інстаграму акторки
Леся Нікітюк
Світле свято Різдва Леся Нікітюк відзначала у рідному Хмельницькому. Вона завітала в гості до бабусі, яка 7 січня святкувала день народження – 87 років, а пізніше приймала вдома вертеп.
З Різдвом Христовим. Всім здоров'я, а бабусям довгих літ! Моїй сьогодні 87,
– поділилась ведуча в інстаграмі.
Леся Нікітюк з бабусею / Фото з інстаграму ведучої
Ірина Федишин
Вітаємо усіх з Різдвом Христовим! Побільше радості, сімейної злагоди, тепла, любові і міцного здоров'я. Христос Народився,
– привітала Ірина Федишин.
На Різдво зірка працювала на банкеті в Буковелі, де зустрілась з Дзідзьо, але на Святвечір встигла повечеряти з чоловіком і синами.
Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки
Світлана Тарабарова
Співачка запросила у свій дім зіркову подругу Соломію Вітвіцьку та разом з нею і дітьми заколядувала у мережі. Вони заспівали "Нова радість стала", чим розчулили фанів.
Лілія Ребрик
Щасливого Різдва! Тепла, затишку та любові в кожну оселю. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Христос Народився,
– привітала акторка.
Усі різдвяні свята Лілія Ребрик відзначає в рідних Чернівцях. 7 січня вона з доньками, чоловіком, батьками і сестрою влаштувала вилазку в музей народної архітектури та побуту просто неба.
Лілія Ребрик з сім'єю в Чернівцях / Фото з інстаграму акторки
Маша Єфросиніна
На Різдво Маша Єфросиніна приготувала кутю і похизувалася нею перед 1,5-мільйонною аудиторією. "З Різдвом, друзі! Всім смачної куті! І будьте, будь ласка, здорові", – підписала телезірка.
Маша Єфросиніна з кутею / Фото з інстаграму ведучої
Настя Каменських і Потап
"З Різдвом Христовим. Подумки обіймаємо кожного з вас і бажаємо вам і вашим близьким багато тепла, щастя та любові. Будьте здорові. І завжди вірте в дива", – привітала Настя Каменських.
Святковий допис вона доповнила фото з Потапом у family look – светрах з оленями, хоч сама зараз засмагає на пляжі.
Настя Каменських з Потапом / Фото з інстаграму співачки
Дзідзьо
Дай, Боже, добрий вечір! Дай, Боже, здоров'я! Христос ся Рождає,
– лаконічно привітав зірка з кутею, пампухами та у вишиванці.
Дзідзьо на Різдво / Фото з інстаграму співака
Тоня Матвієнко
Куті смачної. Коляди гучної. Щасливого Різдва. І на весь Рік добра,
– заколядувала співачка в інстаграмі.
На Різдво Тоня Матвієнко з сім'єю – донькою, чоловіком і його синами від першого шлюбу – поїхала в Яремче. У святковий вечір вона виступала на банкеті в 4-зірковому готелі.
Тоня Матвієнко на Різдво / Фото з інстаграму співачки
Григорій і Христина Решетники
Багатодітна сім'я ведучого "Холостячки" не поїхала на Різдво в Івано-Франківськ, а залишилась вдома у Києві. Христина Решетник накрила щедрий стіл та одягла синів у вишиванки, а вони заколядували на камеру.
Христос Народився! Славімо Його! Вітаємо з Різдвом вас! Миру, злагоди та любові в кожен дім! Обіймаємо міцно,
– підписало подружжя.
Григорій Решетник з дружиною і синами / Фото з інстаграму Христини
Alyosha і Тарас Тополя
На різдвяні свята зіркова сім'я взяла дітей і гайнула у тропічну країну, тож смачної куті бажала у вишиванках на тлі пальм.
Вітаємо всіх з Різдвом Христовим. У цей буремний непростий час ми хочемо вам побажати світла, щастя, добра, злагоди і мрій,
– висловився Тарас Тополя.
Наталка Карпа
Авторка хіта "Сонцезалежна" святкувала Різдво у рідному Львові – з донечкою, батьками та сестрою. Мама зірки готувала вареники та грибну підливу, тоді як вона з Юлією відповідала за традиційні пампухи та інші цікаві смаколики.
Зараз ми родиною збираємось у батьків у Львові. Я приїжджаю з Києва, сестричка з родиною також приєднується,
– розповіла Наталка Карпа.
Наталка Карпа з донькою і батьками на Різдво / Фото з інстаграму співачки
Батьки Наталки Карпи з донькою на Різдво / Фото з інстаграму співачки
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Катерина Кухар
Святвечір і Різдво балерина відзначала на Лазурному Березі у Франції, однак не забула привітали фанів в інстаграмі.
Вітаю зі Святим Вечором та Різдвом Христовим! Бажаю найрідніших завжди поруч! Нехай серце буде наповнено вдячністю, коханням, благодаттю та мріями, що обов'язково збудуться! Та, звичайно ж, смачної куті,
– побажала Катерина Кухар.
Катерина Кухар / Фото з інстаграму балерини
Камалія
"Наша дружна сім'я у світле свято Різдва Христового бажає вам бачити тільки добре в навколишньому світі і знаходити все добре в людях. Дарувати надію близьким та втілювати свої мрії. Щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя! Щасливого Різдва", – написала Камалія під фото з чоловіком-мільйонером і доньками-двійнятами.
Камалія з чоловіком і доньками на Різдво / Фото з інстаграму співачки
Ксенія Мішина
Перша українська "Холостячка" зізналась, що Різдво для неї неймовірне, енергетичне свято. Здебільшого тому, що у всі часи на Святвечір ворожили, аби дізнатися про судженого та свою долю.
"Дорогі мої, з Різдвом", – написала Ксенія Мішина.
Ксенія Мішина на Різдво / Фото з інстаграму акторки
Ольга Фреймут
"Нехай Вифлеємська зірка засяє у душі кожного. Христос ся рождає", – лаконічно й тепло побажала телезірка.
Оля Фреймут / Фото з інстаграму ведучої