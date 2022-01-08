Сергій Притула взяв трьох дітей, кохану дружину та відправився на Тернопільщину, Леся Нікітюк приїхала до батьків у Хмельницький, Лілія Ребрик і далі гостює в Чернівцях, а Ольга Сумська та Тоня Матвієнко – в Яремче.

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Як зірковий бомонд відсвяткував Різдво

Сергій Притула

На Різдво шоумен і громадський діяч привіз дружину та дітей у рідний Збараж. Уся велика родина зірки зібралась за святковим столом з кутею та іншими наїдками.

Збараж зичить усім веселих Свят! Тепла і колядки у ваші оселі! Смачної куті,

– зворушливо привітав Сергій Притула.

Сергій Притула з родиною у Збаражі / Фото з інстаграму шоумена

Ольга Сумська

"Христос Народився. Смачної куті, друзі", – привітала акторка з Яремче.

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком / Фото з інстаграму акторки

Ольга Сумська на Різдво в Яремче / Фото з інстаграму акторки

Леся Нікітюк

Світле свято Різдва Леся Нікітюк відзначала у рідному Хмельницькому. Вона завітала в гості до бабусі, яка 7 січня святкувала день народження – 87 років, а пізніше приймала вдома вертеп.

З Різдвом Христовим. Всім здоров'я, а бабусям довгих літ! Моїй сьогодні 87,

– поділилась ведуча в інстаграмі.

Леся Нікітюк з бабусею / Фото з інстаграму ведучої

Ірина Федишин

Вітаємо усіх з Різдвом Христовим! Побільше радості, сімейної злагоди, тепла, любові і міцного здоров'я. Христос Народився,

– привітала Ірина Федишин.

На Різдво зірка працювала на банкеті в Буковелі, де зустрілась з Дзідзьо, але на Святвечір встигла повечеряти з чоловіком і синами.

Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки

Світлана Тарабарова

Співачка запросила у свій дім зіркову подругу Соломію Вітвіцьку та разом з нею і дітьми заколядувала у мережі. Вони заспівали "Нова радість стала", чим розчулили фанів.

Лілія Ребрик

Щасливого Різдва! Тепла, затишку та любові в кожну оселю. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Христос Народився,

– привітала акторка.

Усі різдвяні свята Лілія Ребрик відзначає в рідних Чернівцях. 7 січня вона з доньками, чоловіком, батьками і сестрою влаштувала вилазку в музей народної архітектури та побуту просто неба.

Лілія Ребрик з сім'єю в Чернівцях / Фото з інстаграму акторки

Маша Єфросиніна

На Різдво Маша Єфросиніна приготувала кутю і похизувалася нею перед 1,5-мільйонною аудиторією. "З Різдвом, друзі! Всім смачної куті! І будьте, будь ласка, здорові", – підписала телезірка.

Маша Єфросиніна з кутею / Фото з інстаграму ведучої

Настя Каменських і Потап

"З Різдвом Христовим. Подумки обіймаємо кожного з вас і бажаємо вам і вашим близьким багато тепла, щастя та любові. Будьте здорові. І завжди вірте в дива", – привітала Настя Каменських.

Святковий допис вона доповнила фото з Потапом у family look – светрах з оленями, хоч сама зараз засмагає на пляжі.

Настя Каменських з Потапом / Фото з інстаграму співачки

Дзідзьо

Дай, Боже, добрий вечір! Дай, Боже, здоров'я! Христос ся Рождає,

– лаконічно привітав зірка з кутею, пампухами та у вишиванці.

Дзідзьо на Різдво / Фото з інстаграму співака

Тоня Матвієнко

Куті смачної. Коляди гучної. Щасливого Різдва. І на весь Рік добра,

– заколядувала співачка в інстаграмі.

На Різдво Тоня Матвієнко з сім'єю – донькою, чоловіком і його синами від першого шлюбу – поїхала в Яремче. У святковий вечір вона виступала на банкеті в 4-зірковому готелі.

Тоня Матвієнко на Різдво / Фото з інстаграму співачки

Григорій і Христина Решетники

Багатодітна сім'я ведучого "Холостячки" не поїхала на Різдво в Івано-Франківськ, а залишилась вдома у Києві. Христина Решетник накрила щедрий стіл та одягла синів у вишиванки, а вони заколядували на камеру.

Христос Народився! Славімо Його! Вітаємо з Різдвом вас! Миру, злагоди та любові в кожен дім! Обіймаємо міцно,

– підписало подружжя.

Григорій Решетник з дружиною і синами / Фото з інстаграму Христини

Alyosha і Тарас Тополя

На різдвяні свята зіркова сім'я взяла дітей і гайнула у тропічну країну, тож смачної куті бажала у вишиванках на тлі пальм.

Вітаємо всіх з Різдвом Христовим. У цей буремний непростий час ми хочемо вам побажати світла, щастя, добра, злагоди і мрій,

– висловився Тарас Тополя.

Наталка Карпа

Авторка хіта "Сонцезалежна" святкувала Різдво у рідному Львові – з донечкою, батьками та сестрою. Мама зірки готувала вареники та грибну підливу, тоді як вона з Юлією відповідала за традиційні пампухи та інші цікаві смаколики.

Зараз ми родиною збираємось у батьків у Львові. Я приїжджаю з Києва, сестричка з родиною також приєднується,

– розповіла Наталка Карпа.

Наталка Карпа з донькою і батьками на Різдво / Фото з інстаграму співачки

Батьки Наталки Карпи з донькою на Різдво / Фото з інстаграму співачки

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Катерина Кухар

Святвечір і Різдво балерина відзначала на Лазурному Березі у Франції, однак не забула привітали фанів в інстаграмі.

Вітаю зі Святим Вечором та Різдвом Христовим! Бажаю найрідніших завжди поруч! Нехай серце буде наповнено вдячністю, коханням, благодаттю та мріями, що обов'язково збудуться! Та, звичайно ж, смачної куті,

– побажала Катерина Кухар.

Катерина Кухар / Фото з інстаграму балерини

Камалія

"Наша дружна сім'я у світле свято Різдва Христового бажає вам бачити тільки добре в навколишньому світі і знаходити все добре в людях. Дарувати надію близьким та втілювати свої мрії. Щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя! Щасливого Різдва", – написала Камалія під фото з чоловіком-мільйонером і доньками-двійнятами.

Камалія з чоловіком і доньками на Різдво / Фото з інстаграму співачки

Ксенія Мішина

Перша українська "Холостячка" зізналась, що Різдво для неї неймовірне, енергетичне свято. Здебільшого тому, що у всі часи на Святвечір ворожили, аби дізнатися про судженого та свою долю.

"Дорогі мої, з Різдвом", – написала Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина на Різдво / Фото з інстаграму акторки

Ольга Фреймут

"Нехай Вифлеємська зірка засяє у душі кожного. Христос ся рождає", – лаконічно й тепло побажала телезірка.

Оля Фреймут / Фото з інстаграму ведучої