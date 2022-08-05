Колектив неодноразово потрапляв на фронті у небезпечні ситуації, під обстріли. Однак не це виявилося найстрашнішим.

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Ми потрапляли під обстріли, були ситуації, коли дійсно все на межі. Але найстрашніше психологічно – коли мертвий побратим поруч, і ти не можеш йому допомогти, а мусиш евакуювати тіло та передати в морг. Наше зараз завдання – допомогти цим сім'ям, дружинам, які залишилися без чоловіків, виховати їхніх дітей, поставити на ноги та дати освіту,

– розповів Тополя.

Кожен, хто перебуває у зоні бойових дій, щодня ризикує життям. Артисти не є винятком. Їхні дружини так само переживають, моляться, щоб повернулися додому живими та здоровими. Нещодавно ми спілкувалися з дружиною Тараса – співачкою Alyosha. Вона зізналася, якби не треба було вивозити дітей, пішла б служити разом з чоловіком.

Повне інтерв'ю з Alyosha читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

У червні гурт "Антитіла" та Тарас Тополя святкували день народження. Але їхнє "свято" на війні було перерване пораненими й загиблим побратимом. Тоді колектив показав хроніки війни у відео. Шанувальники змогли побачити, як їхні кумири рятують життя нашим захисникам.

Як минув день народження Тополі та "Антитіл": відео 18+ (не рекомендуємо для перегляду вразливим і неповнолітнім)