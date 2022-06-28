Музиканти з гурту "Антитіла" продовжують захищати Україну та доводити, що зірки в лавах тероборони та ЗСУ не розважаються чи роблять фото. На офіційній сторінці вони опублікували відео, де показали хроніки війни.
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Як "Антитіла" "святкували" день народження
Відео зняли з початку та до кінця важливого дня для гурту. Спершу музикантів привітали з річницею створення колективу, а Тараса Тополю – з днем народження. Їм вручили кульки та святковий торт з цифрами "35" – стільки років днями виповнилось лідеру гурту.
Однак святкова й добра атмосфера тривала недовго – потім Тарас Тополя з іншими військовими надавав медичну допомогу пораненим побратимам й відвозив їх до госпіталю.
Чотири поранених солдати у нашій машині зараз. Ми стабілізували їхній стан та зараз їдемо до госпіталю. Дуже гаряче сьогодні. Погода сьогодні гаряча й на фронті також дуже гаряче,
– поділився лідер гурту.
Наприкінці ролика музиканти з "Антитіл" показали побратима, життя якого забрали російські військові. Тарас Тополя був змушений його пальцями розблоковувати телефон, щоб зателефонувати дружині бійця та повідомити про втрату.
Як минув день народження Тополі та "Антитіл": відео 18+ (не рекомендуємо для перегляду вразливим і неповнолітнім)
Реакцію мережі не довелось довго чекати. Користувачі зізнаються, що ролик довів їх до сліз:
- "Хай береже вас Боже! І всіх захисників України";
- "Закарбувалася фраза: "подивіться, він вчора дзвонив дружині". Тримайтеся, всім пораненим швидкого одужання, хлопці ви найкращі, справжні сини України";
- "Дякую нашим захисникам! Бережіть себе, ви наша надія";
- "Боже, вбережи наш народ! Кожному військовому низький уклін за те, що захищає нас";
- "Господи, оберігай наших захисників. Як боляче за втрачені життя";
- "Розривається серце";
- "Що за день. З веселими та сумними моментами. Дякую, що поділилися. Те, що ви робите – неймовірно";