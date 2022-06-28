Музиканти з гурту "Антитіла" продовжують захищати Україну та доводити, що зірки в лавах тероборони та ЗСУ не розважаються чи роблять фото. На офіційній сторінці вони опублікували відео, де показали хроніки війни.

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Як "Антитіла" "святкували" день народження

Відео зняли з початку та до кінця важливого дня для гурту. Спершу музикантів привітали з річницею створення колективу, а Тараса Тополю – з днем народження. Їм вручили кульки та святковий торт з цифрами "35" – стільки років днями виповнилось лідеру гурту.

Однак святкова й добра атмосфера тривала недовго – потім Тарас Тополя з іншими військовими надавав медичну допомогу пораненим побратимам й відвозив їх до госпіталю.

Чотири поранених солдати у нашій машині зараз. Ми стабілізували їхній стан та зараз їдемо до госпіталю. Дуже гаряче сьогодні. Погода сьогодні гаряча й на фронті також дуже гаряче,

– поділився лідер гурту.

Наприкінці ролика музиканти з "Антитіл" показали побратима, життя якого забрали російські військові. Тарас Тополя був змушений його пальцями розблоковувати телефон, щоб зателефонувати дружині бійця та повідомити про втрату.

Зауважимо, Тарас Тополя зізнавався про загиблого українського воїна раніше. Він розповідав, що тоді не вірилося, що таке відбувається насправді.

Як минув день народження Тополі та "Антитіл": відео 18+ (не рекомендуємо для перегляду вразливим і неповнолітнім)

Реакцію мережі не довелось довго чекати. Користувачі зізнаються, що ролик довів їх до сліз: