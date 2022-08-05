Коллектив неоднократно попадал на фронте в опасные ситуации, под обстрелы. Однако не это оказалось самым страшным.

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Мы попадали под обстрелы, были ситуации, когда действительно все на грани. Но самое страшное психологически – когда мертвый собрат рядом, и ты не можешь ему помочь, а должен эвакуировать тело и передать в морг. Наша задача – помочь этим семьям, женам, которые остались без мужей, воспитать их детей, поставить на ноги и дать образование,

– рассказал Тополя.

Каждый, кто находится в зоне боевых действий, каждый день рискует жизнью. Артисты не исключение. Их жены тоже переживают, молятся, чтобы вернулись домой живыми и здоровыми. Недавно мы общались с женой Тараса – певицей Alyosha. Она призналась, если бы не нужно было вывозить детей, пошла бы служить вместе с мужем.

Полное интервью с Alyosha читайте в рамках проекта "Интервью24".

В июне группа "Антитела" и Тарас Тополя праздновали день рождения. Но их "праздник" на войне был прерван раненым и погибшим собратьем. Тогда коллектив показал хроники войны в видео. Поклонники смогли увидеть, как их кумиры спасают жизнь нашим защитникам.

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