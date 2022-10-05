"Це зуби": Тарас Тополя показав, як росіяни копіюють нацистів
Джерело:фейсбук Тараса Тополі
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя тривалий час служив у теробороні на Харківщині. Після деокупації він показав, як росіяни катували місцеве населення, копіюючи нацистів.
На території звільненого села Піски-Радьківські, що на Харківщині, знайшли ще одну катівню. У ній тривали місцевих, ветеранів АТО та полонених зі Збройних Сил Україні. У мережі з'явилися нові фото, які підтверджують нелюдські злочини росіян.
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Тарас Тополя показав результати катувань цивільних на Харківщині
У катівні знайшли коробку з вирваними зубними протезами. Тарас Тополя опублікував жахливе фото в соцмережах і порівняв його з чорно-білим кадром з коронками зубів, вирваних німцями в концентраційному таборі.
Це фото золотих коронок зубів, що їх вирвали фашисти 21 століття у жертв – українців, закатованих на Харківщині. Чорно-біле фото – ті ж самі зуби вирвані німцями у фашистському концентраційному таборі. Щось потрібно пояснювати більше?
– написав Тарас під фотографіями.
Обережно, ці фото можуть вас засмутити
Нещодавно "Антитіла" показали рідкісні кадри з війни. Тарас Тополя, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь несли службу у 130 батальйоні як стрільці та стрільці-парамедики. Від 24 лютого й до кінця серпня артисти були на війні та на власні очі бачили всі ті звірства, які окупанти робили з нашими людьми. Після відведення з фронту ми спілкувалися з Тарасом Тополею, він розповів про те, як проходила служба, що було найстрашнішим.
Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн
Зірки про звірства російської армії
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- Актор Володимир Ращук поділився, що найважче було бачити на власні очі звірства росіян: замучених до смерті, вбитих українців у підвалах і на дорогах.
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