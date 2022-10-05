"Це зуби": Тарас Тополя показав, як росіяни копіюють нацистів

У катівні знайшли коробку з вирваними зубними протезами. Тарас Тополя опублікував жахливе фото в соцмережах і порівняв його з чорно-білим кадром з коронками зубів, вирваних німцями в концентраційному таборі.

Це фото золотих коронок зубів, що їх вирвали фашисти 21 століття у жертв – українців, закатованих на Харківщині. Чорно-біле фото – ті ж самі зуби вирвані німцями у фашистському концентраційному таборі. Щось потрібно пояснювати більше?

– написав Тарас під фотографіями.

Обережно, ці фото можуть вас засмутити

Нещодавно "Антитіла" показали рідкісні кадри з війни. Тарас Тополя, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь несли службу у 130 батальйоні як стрільці та стрільці-парамедики. Від 24 лютого й до кінця серпня артисти були на війні та на власні очі бачили всі ті звірства, які окупанти робили з нашими людьми. Після відведення з фронту ми спілкувалися з Тарасом Тополею, він розповів про те, як проходила служба, що було найстрашнішим.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Зірки про звірства російської армії