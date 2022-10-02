2 жовтня в Україні святкують День територіальної оборони. В мережі привітали гурт "Антитіла", які ще до війни були готові ставати на захист країни.

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"Антитіла" показали кадри з фронту

Музиканти з гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь несли службу у 130 батальйоні як стрільці та стрільці-парамедики.

Вони взяли до рук зброю не тому, що хотіли, а тому, що не могли по-іншому. Разом із тисячами українців, які в мирному житті були лікарями, вчителями, інженерами, підприємцями. Бійці Сил Територіальної Оборони – це люди, які мають відвагу та сміливість і в жилах яких тече справжня козацька кров!

– повідомили в інстаграмі гурту.

"Сили ТрО – це уособлення волі українців. Від оборони рідних околиць Києва і до захисту країни на нульових позиціях на півночі Харківщини", – додає пресслужба.

У дописі додали, що артисти колективу не говорять публічно про сотні врятованих життів. "Разом з побратимами показали усьому світу, що сьогодні українці об‘єднані і незважаючи на те, чим займались у мирному житті, готові взяти до рук зброю та стати на захист держави. Пишаємося! І вітаємо всіх з Днем Територіальної оборони України!".

Учасники колективу також вшанували пам'ять побратимів зі 130 батальйону, а також усіх, хто віддав своє життя за Україну.

Зауважимо, лиш нещодавно Тарас Тополя повідомляв про те, що 26 вересня під час звільнення Харківщини загинули його побратими зі 130 батальйону територіальної оборони. Це протитанкісти: підполковник Ігор Безоглюк "Базель", солдат Роман Хмель "Майстер", солдат Андрій Захарчук "Захар".

У мережі також показали рідкісні кадри музикантів "Антитіл" з їхніми побратимами в батальйоні.

130 батальйон ТрО на війні / Фото з інстаграму гурту