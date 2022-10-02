2 жовтня в Україні святкують День територіальної оборони. В мережі привітали гурт "Антитіла", які ще до війни були готові ставати на захист країни.
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"Антитіла" показали кадри з фронту
Музиканти з гурту "Антитіла" Тарас Тополя, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь несли службу у 130 батальйоні як стрільці та стрільці-парамедики.
Вони взяли до рук зброю не тому, що хотіли, а тому, що не могли по-іншому. Разом із тисячами українців, які в мирному житті були лікарями, вчителями, інженерами, підприємцями. Бійці Сил Територіальної Оборони – це люди, які мають відвагу та сміливість і в жилах яких тече справжня козацька кров!
– повідомили в інстаграмі гурту.
"Сили ТрО – це уособлення волі українців. Від оборони рідних околиць Києва і до захисту країни на нульових позиціях на півночі Харківщини", – додає пресслужба.
У дописі додали, що артисти колективу не говорять публічно про сотні врятованих життів. "Разом з побратимами показали усьому світу, що сьогодні українці об‘єднані і незважаючи на те, чим займались у мирному житті, готові взяти до рук зброю та стати на захист держави. Пишаємося! І вітаємо всіх з Днем Територіальної оборони України!".
Учасники колективу також вшанували пам'ять побратимів зі 130 батальйону, а також усіх, хто віддав своє життя за Україну.
У мережі також показали рідкісні кадри музикантів "Антитіл" з їхніми побратимами в батальйоні.
130 батальйон ТрО на війні / Фото з інстаграму гурту