Лідер гурту "Океан Ельзи" з перших днів війни буває у гарячих точках на фронті, підтримує українських захисників, які невпинно борються з окупантами.

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Святослав Вакарчук зустрівся з воїнами королівської бригади

Зараз активні бої тривають на кількох напрямках, серед яких Херсонський. Вакарчук приїхав до бійців 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила з Львівщини. Він поспілкувався з воїнами, підтримав їх і записав спільне відео, яким поділився в мережі.

Передаємо привіт всій Львівщині! Передаємо привіт всій Галичині! Слава Україні!
– сказав Святослав на відео.

Нагадаємо, Вакарчук вже не вперше приїздить до наших військових. Тривалий час він був лише у таких поїздках, згодом відправився разом з гуртом "Океан Ельзи" на благодійні концерти за кордоном. Однак волонтерські поїздки Святослава на фронт продовжуються. Він навіть відмовився від зйомок в нових епізодах "Голосу країни". Артист пояснив, що зараз займається волонтерською діяльністю, а для талановитих вокалістів важлива тренерська підтримка та допомога, на яку зараз у Святослава немає часу.