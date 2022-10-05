На территории освобожденного села Пески-Радьковские Харьковской области нашли еще одну застенку. В ней продолжались местные, ветераны АТО и пленные из Вооруженных Сил Украины. В сети появились новые фото, подтверждающие бесчеловечные преступления россиян.
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Тарас Тополя показал результаты пыток гражданских в Харьковской области
В застенке нашли коробку с вырванными зубными протезами. Тарас Тополя опубликовал ужасное фото в соцсетях и сравнил его с черно-белым кадром с коронками зубов, вырванных немцами в концентрационном лагере.
Это фото золотых коронок зубов, вырванных фашистами 21 века у жертв – украинцев, замученных на Харьковщине. Черно-белое фото – те же зубы вырванные немцами в фашистском концентрационном лагере. Что-то нужно объяснять больше?
– написал Тарас под фотографиями.
Осторожно, эти фото могут вас огорчить
Недавно "Антитела" показали редкие кадры из войны. Тарас Тополя, Сергей Вусик, Дмитрий Жолудь несли службу в 130 батальоне как стрелки и стрелки-парамедики. С 24 февраля и до конца августа артисты были на войне и собственными глазами видели все зверства, которые оккупанты делали с нашими людьми. После отвода с фронта мы общались с Тарасом Тополей, он рассказал о том, как проходила самая страшная служба.
Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн
Звезды о зверствах русской армии
- Режиссер Олег Сенцов показал, как виглядят подвалы и разрушенные дома в Бахмуте.
- Актер Владимир Ращук поделился, что труднее всего было видеть своими глазами зверства россиян: замученных до смерти, убитых украинцев в подвалах и на дорогах.
- Тарас Тополя показывал поликлинику на Салтовке, которую расстреляли оккупанты.