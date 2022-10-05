В застенке нашли коробку с вырванными зубными протезами. Тарас Тополя опубликовал ужасное фото в соцсетях и сравнил его с черно-белым кадром с коронками зубов, вырванных немцами в концентрационном лагере.

Это фото золотых коронок зубов, вырванных фашистами 21 века у жертв – украинцев, замученных на Харьковщине. Черно-белое фото – те же зубы вырванные немцами в фашистском концентрационном лагере. Что-то нужно объяснять больше?

– написал Тарас под фотографиями.

Осторожно, эти фото могут вас огорчить

Недавно "Антитела" показали редкие кадры из войны. Тарас Тополя, Сергей Вусик, Дмитрий Жолудь несли службу в 130 батальоне как стрелки и стрелки-парамедики. С 24 февраля и до конца августа артисты были на войне и собственными глазами видели все зверства, которые оккупанты делали с нашими людьми. После отвода с фронта мы общались с Тарасом Тополей, он рассказал о том, как проходила самая страшная служба.

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн

Звезды о зверствах русской армии