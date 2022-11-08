"Ростуть правильні козаки": Тарас Тополя показав, як діти підтримують його – миловидне фото
Джерело:фейсбук Тараса Тополі
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя нещодавно був у США, куди їздив, щоб побачити дітей. Тепер артист повернувся до Києва і показав, який подарунок від дітей підіймає йому настрій.
Тарас Тополя після відведення з фронту поїхав до дітей, яких не бачив від 24 лютого. Оскільки Тополя є багатодітним батьком, то під час воєнного стану може виїжджати за кордон без додаткових документів.
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Тарас Тополя показав подарунок від дітей
Артист опублікував у мережі фото малюнка, який для нього приготували діти. На ньому зображені великий прапор України та надихаючі послання, які допомагала писати кохана Тополі – співачка Alyosha: "Ромка і мама, і Марко, і Марі для тата. Слава України! Тату, я вірю в тебе. Ти зможеш. Покажи їм, де раки зимують. Все буде Україна. Все переживемо. Героям слава. Смерть ворогам".
Вечір – двісті п'ятдесят шостий. Настрій – татове виховання. Місяць – і мамина любов. Ростуть правильні козаки,
– написав Тарас під фото.
Малюнок дітей Тараса Тополі / Фото з фейсбуку артиста
Лідер "Антитіл" став членом журі Нацвідбору на Євробачення-2023. У день, коли про це стало відомо, він опублікував фото з маленькою донькою Марією. Музикант вперше показав, як виглядає дівчинка.
Життя Тополі після відведення з фронту: останні новини
- Після відведення "Антитіл" з фронту Тополя полетів в Америку, щоб зустрітися з коханою та трьома дітьми. Згодом опублікував рідкісне фото з коханою. Подружжя сфотографувалося на тлі океану.
- У Польщі Тарас Тополя з музикантами гурту "Антитіла" заспівав на телешоу "Голос". Він виконав трек 2Step, який записав у дуеті з Едом Шираном.
- 7 листопада о 10:00 в "Дії" завершилося голосування за журі Національного відбору на Євробачення-2023. Лідером опитування став Тарас Тополя. Він отримав 17,41% голосів.