Саме з Польщі "Антитіла" мали б розпочати свій європейський тур Stand by UA, але після ракетної атаки 10 жовтня концерти за кордоном скасували. Тож замість гастролей гурт виступив у польській адаптації вокального проєкту "Голос", аби подякувати країні за підтримку та єдність.

До теми Голос країни 12 сезон 9 випуск: несподівана крадіжка "Другого шансу" та дует у команді Вакарчука

"Антитіла" заспівали на "Голосі" в Польщі

Тарас Тополя наживо виконав пісню 2Step, яка стала саундтреком війни. Він також заспівав англомовну партію британця Еда Ширана.

Спеціальний виступ на The Voice of Poland. Пісня, яка стала символом віри і надії в перемогу для українців звучить наживо, як символ підтримки, поваги, подяки і єдності,

– прокоментував Тарас Тополя.

Фронтмен "Антитіл" додав польською мовою: "Повага, довіра, підтримка, єдність! Дякую, Польща".

Нагадаємо, на польський "Голос" приходив вуличний музикант з України Євген Пельтек. Він заспівав романтичний хіт Алекса Тернера It's Hard To Get Around The Wind і розвернув усіх тренерів. Хлопець обрав команду співачки Lanberry.