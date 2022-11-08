Тарас Тополя після відведення з фронту поїхав до дітей, яких не бачив від 24 лютого. Оскільки Тополя є багатодітним батьком, то під час воєнного стану може виїжджати за кордон без додаткових документів.

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Тарас Тополя показав подарунок від дітей

Артист опублікував у мережі фото малюнка, який для нього приготували діти. На ньому зображені великий прапор України та надихаючі послання, які допомагала писати кохана Тополі – співачка Alyosha: "Ромка і мама, і Марко, і Марі для тата. Слава України! Тату, я вірю в тебе. Ти зможеш. Покажи їм, де раки зимують. Все буде Україна. Все переживемо. Героям слава. Смерть ворогам".

Вечір – двісті п'ятдесят шостий. Настрій – татове виховання. Місяць – і мамина любов. Ростуть правильні козаки,

– написав Тарас під фото.



Малюнок дітей Тараса Тополі / Фото з фейсбуку артиста

Лідер "Антитіл" став членом журі Нацвідбору на Євробачення-2023. У день, коли про це стало відомо, він опублікував фото з маленькою донькою Марією. Музикант вперше показав, як виглядає дівчинка.

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