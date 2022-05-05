2 травня на офіційному каналі "Антитіл" в ютубі відбулася презентація каверу на пісню Еда Ширана 2step, яку вони записали разом з британцем.
До теми Світова прем'єра: Ед Ширан та "Антитіла" презентували пісню
Станом на 5 травня кліп переглянули майже 2,5 мільйони разів. Наразі це відео перше у вкладці "Популярне".
Відео "Антитіл" та Еда Ширана в трендах ютубу / Скриншот
Відомо, що відео знімали в Києві, Ірпіні та Харківській області, де колектив зараз у складі 130 батальйону територіальної оборони посилює східне угрупування сухопутних військ ЗСУ. Тарас Тополя у пісні розповів особисту історію, а також історію тих сімей, яких розлучила війна.
Важливо те, що всі вторговані кошти з монетизації відео на YouTube, а також з роялті підуть на благодійність проєкту Music Saves UA, який займається гуманітарною допомогою у найгарячіших точках України.
Ed Sheeran – 2step ft Antytila: дивіться відео онлайн
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