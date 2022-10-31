У попередньому випуску у вокальних батлах зійшлися 16 пар конкурсантів "Голосу країни" 12 сезон, передає 24 канал. Цього разу на телеекранах показали новий двобій, в якому Потап, Надя Дорофєєва, Оля Полякова та Святослав Вакарчук оцінювали дуети своїх підопічних і пропускали в наступний етап одного з них.

Не пропустіть Голос країни 12 сезон 8 випуск: перші вокальні бої учасників та сльози Олі Полякової

Увага! У "Голосу країни" з'явилася благодійна мета. Вокальний проєкт спільно з благодійною платформою Dobro.ua та фондом "Повернись живим" збирає на на аерозасоби для розвідки. Їхня мета – 3 мільйони гривень на "пташки", які допоможуть влучно і вчасно відстежувати небезпеку. Наразі зібрано лише 9%.



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Команда Потапа

Gera Gerc і Юрій та Аліна Лаврови

Після 24 лютого радіоведучому та реперу Gera Gerc довелося забути про пісні та стати волонтером – допомагати військовим і цивільним, які пережили окупацію. Однак він таки повернувся до музики й випустив свій перший україномовний трек "Боремося". Натомість подружжя Аліни та Юрія з Сум ділилося з місцевим продуктовими наборами й навіть самотужки зібрало на дрон, а в бомбосховищі написало пісню "Неможливо мовчати". Це був крик їхніх душ.

Gera Gerc та Аліна Лаврова заспівали трек гурту Maneskin Zitti e buoni, з яким Італія перемогла на Євробаченні-2021. Тренер Потап заявив, що це ідеальне тріо, однак далі взяв Gera Gerc. "Якщо чесно, хотілося б, щоб їм віддали перемогу, а мене десь вкрали", – заявив юнак, однак Аліну та Юрія Лаврових так і "не поцупив" жоден з тренерів, вони покинули проєкт.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Gera Gerc та Аліни Лаврової

Ігор Ольховий та Жубан Єрназар

Жубан зізнався, що коли почув про вторгнення Росії в Україну, одразу ж згадав про січневі протести в Казахстані, тож побажав нам миру. Ігор, який до війни був менеджером друку сувенірної продукції, розповів, що втратив роботу, тож зараз працює барменом-офіціантом у піцерії в рідному місті Кобеляки, але разом з тим влаштовує акустичні вечори та благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

У дуеті вони виконали пісню Stolen Dance Milky Chance, яка ніколи не звучала на "Голосі країни". Потап обрав Жубана з Казахстану, а Ігоря, на жаль, ніхто з тренерів не вкрав.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Ігора Ольхового та Жубана Єрназара

Карина Столаба, Діана Матвійчук та Анастасія Паламар

Вокалістки заспівали втрьох, адже на "сліпих прослуховуваннях" Потап порушив правила та взяв у свою команду екстраучасницю – Анастасію Паламар з окупованого нині Енергодара.

Батл дівчат не змогли показати в ефірі "Голосу країни", адже вони виконали пісню російського композитора. Відомо лише, що репер обрав Карину, адже вважає, що її досвід з дитячої версії телешоу допоможе в нокаутах.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Карини Столаби, Діани Матвійчук та Анастасії Паламар

Юлія Штоля та Михайло Герасимчук

Якщо Михайло не виїхав з Запоріжжя та виступає для військових, то Юлія й далі співає в ресторані в Умані, який у перші дні вторгнення був прихистком для біженців і кухнею для захисників. Зараз же заклад відновив роботу й допомагає ЗСУ донатами та тепловізорами.

Юлія та Михайло виконали I gotta feeling хіп-хоп гурту The Black Eyed Peas, а тренери слухали їх стоячи. На думку Потапа, Михайло більше готовий до "Голосу країни" психологічно, тож боротьбу він продовжив з ним. Несподівано для всіх Юлію "вкрала" команда "Другий шанс".

Є в тобі щось таке, що нас зачепило. Ти потужно виступила, ми в тебе віримо,

– заявив Андрій Мацола.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Штолі та Михайла Герасимчука

Команда Олі Полякової

Марія Квітка та Ярослав Гавянець

Захисник Донецького аеропорту Ярослав Гавянець зізнався, що коли йшов на "Голос", мріяв побувати в іншому житті, зануритися у творчість, але йому довелося знову взяти в руки зброю і повернутися на фронт. У дуеті з Марією Квіткою він виконав пісню "Ой, у вишневому саду", яку присвятив пісню дітям і дружині, яка теж на службі в ЗСУ.

Ярослав і Марія створили магію на сцені. Для Олі Полякової це був важкий вибір, але далі пройшла Марія.

Дякую тобі за дружбу і за службу. Мені дуже шкода,

– відреагувала дівчина.

У підсумку Святослав Вакарчук випередив команду "Другого шансу" та "поцупив" Ярослава собі, назвавши самородком.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Марії Квітки та Ярослава Гавянця

Юлія Войтко та Вікторія Літвінчук

Вікторія зізналася, що двоє її братів добровольцями пішли в ЗСУ, тож вона "воює" на своєму фронті – виступає для тероборони. Юлія ж поділилася, що не виїхала з рідної Одеси попри обстріли, адже не могла покинути сім'ю, а особливо дідуся, що замінив їй батька.

Дівчата потужно виконали російськомовний хіт гурту "НеАнгели" – "Твоя". Потап відзначив, що вони продемонстрували жіночу енергію, якої не вистачало на "Голосі країни". Тож Оля Полякова запропонувала зробити дует, але ті не погодилися, не пішли назустріч одна одній. Попри те, що вокалістки були на рівні, далі пройшла Юлія.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Вікторії Літвінчук та Юлії Войтко

Ірина Бенько та Віктор Кирилов

Ірина поділилася, що під час війни бере участь у благодійних концертах у Львові та викладає вокал дітям. Тоді як Віктор встиг дати благодійний тур по країнам Європи – це більш ніж 30 концертів, і всі зібрані кошти перерахував на допомогу військовим.

У дуеті вони виконали хіт Гайтани "Шаленій". Оля Полякова подякувала Ірині за сміливість, але далі пропустила Віктора.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Бенько та Віктора Кирилова

Клім Куликов і Марта Липчей

На боях дует виконав композицію російського автора, тож їхній номер в ефірі не показали. "Мені здається, Клім буде навіть радий, що пройде далі Марта", – заявила Оля Полякова, тож саме вона отримала місце в команді співачки.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Кліма та Марти Липчей

Команда Наді Дорофєєвої

Давид Маскиса та Нарек Амірян

У візитці Давид зізнався, що мав шанс втекти від війни – виїхати в Німеччину, але не лише залишився в Україні, а й проходить підготовку для вступу до лав ЗСУ.

У дуеті з хірургом з Єревана Нареком Аміряном він заспівав хіт Вакарчука "Така, як ти", який присвятив жінкам, чиї чоловіки чи сини воюють. Після батлу лідер "Океану Ельзи" вийшов на сцену й заспівав з ними. Надя Дорофєєва взяла далі Давида, адже він може краще проявитися в нокаутах. На жаль, Нарека ніхто з тренерів не вкрав у свою команду.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Давида Маскиса та Нарека Аміряна

Гліб Пархоменко та Володимир Порубайло

Під час війни Володимир і далі співає в ресторані в Одесі, адже музика допомагає відволіктися від війни, але весілля з дівчиною, якій освідчився за лаштунками шоу, все ж переніс. Гліб розповів, що багато його близьких залишаються в окупації на Херсонщині, а сам він у Києві.

Хлопці заспівали рок-версію треку гурту "Бумбокс" – "Та4то". Надя Дорофєєва в нокаути взяла Гліба, а Володимира забрала собі команда "Другого шансу".

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Гліба Пархоменка та Володимира Порубайло

Марія Сур та Оксана Позивай

Оксана поділилася, що виступала з Монатіком на благодійних концертах у Європі. Там вона побачила, як складно жити на чужині, якщо ти це не обирав. Її мама, до речі, теж була змушена виїхати з Харкова за кордон. Марія ж втекла з Запоріжжя до тітки у Швецію, але музику не покинула. Дівчина закінчила школу та вступила до Київської академії естрадного та циркового мистецтв.

Дівчата виконали трек Адель Easy on me, який присвятили усім, хто через війну змушений жити в еміграції. Дорофєєва заявила, що обоє можуть претендувати на фінал, але далі взяла Оксану. Марію ж "вкрали" одразу двоє тренерів – Потап і Полякова, але дівчина пішла до Олі.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Марії Сур та Оксани Позивай

Наталія Миколаєнко та Євгенія Тананаєва

"Сьогодні ви не почуєте нашу пісню і виступ, бо вона написана російським автором", – прокоментувала Євгенія. Глядачам показали лише те, як Дорофєєва зробила вибір на користь Наталії.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Наталії Миколаєнко та Євгенії Тананаєвої

Команда Святослава Вакарчука

Мар'ян Романчук і дует 2tone

Вуличний музикант Мар'ян поділився, що коли Львів став прихистком для українців з найгарячіших куточків країни, давав благодійні концерти і квартирники, аби музикою підтримувати ЗСУ. Разом з дуетом 2tone він заспівав головний хіт Imagine Dragons – Believer.

Надя Дорофєєва відкрито підтримала дует 2tone, тож не дивно, що Святослав Вакарчук обрав саме цих хлопців.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Мар'яна Романчука та дуету 2tone

Назар Ільчишин Дар'я Забєліна

Син пастора Назар Ільчишин, який давав прихисток вимушеним переселенцям у церкві, заспівав у дуеті з 23-річною Дар'єю з Вінниці. Дівчина зізналася, що коли 14 липня в центр міста прилетіли російські ракети, загинули її знайомі, тож війна торкнулася її особисто.

Вокалісти з команди лідера "Океану Ельзи" виконали трек Cold Heart Елтона Джона й Дуа Ліпи та присвятили його музикантам, які після 24 лютого залишилися в Україні, продовжують творити та показують, що українська нація найталановитіша. Святослав Вакарчук обрав того, хто дав більше музики, – Назара.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Назара Ільчишина та Дар'ї Забєліної

Михайло Цар та Олександр Коржов

Михайло, який поступився Роману Сасанчину на дитячому "Голосі", розповів, що під час війни виїхав у Німеччину через інвалідність по слуху й зробив там понад 60 концертів і дійств на підтримку України.

У дуеті з Олександром він виконав Ain't No Sunshine Білла Візерса. І Дорофєєва, і Потап, і Святослав Вакарчук підтримали Михайла, тож його шлях у шоу продовжився.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Михайла Царя та Олександра Коржова

Дмитро Цимбал та Роман Меліш

Соліст хору Вірьовки Дмитро Цимбал під час війни дає благодійні концерти з метою збору коштів на відновлення культурного фонду України. Тоді як єдиний в Україні вокаліст, який співає у стилі бароко, Роман Меліш працює в національному будинку органної музики та літає з виступами за кордон, аби нагадувати, що війна не закінчилася.

Під час зйомок вокальних боїв Роман представляв Україну у США, тож до Дмитра він "приєднався" завдяки віртуальним технологіям. Такий виступ відбувся вперше в історії "Голосу країни". Вони заспіали "Стоїть гора високая" й розчулили всіх тренерів. Святослав Вакарчук не зміг обрати жодного з них, тож запропонував Роману та Дмитру продовжити шлях у проєкті як дует. Вони, на відміну від дівчат з команди Олі Полякової, погодилися працювати разом.

Ба більше, лідер "Океану Ельзи" пообіцяв Дмитру та Роману записати альбом українських пісень.

Голос країни 12 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Дмитра Цимбала та Романа Меліша