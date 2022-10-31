Именно с Польши "Антитела" должны были начать свой европейский тур Stand by UA, но после ракетной атаки 10 октября концерты за границей отменили. Поэтому вместо гастролей группа выступила в польской адаптации вокального проекта "Голос", чтобы поблагодарить страну за поддержку и единство.

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"Антитела" спели на "Голосе" в Польше

Тарас Тополя вживую исполнил песню 2Step, которая стала саундтреком войны. Он также спел англоязычную партию британца Эда Ширана.

Специальное выступление The Voice of Poland. Песня, которая стала символом веры и надежды в победу для украинцев звучит вживую, как символ поддержки, уважения, благодарности и единства,

– прокомментировал Тарас Тополя.

Фронтмен "Антител" добавил на польском языке: "Уважение, доверие, поддержка, единство! Спасибо, Польша".

Напомним, на польский "Голос" приходил уличный музыкант из Украины Евгений Пельтек. Он спел романтический хит Алекса Тернера It's Hard To Get Around The Wind и развернул всех тренеров. Парень выбрал команду певицы Lanberry.