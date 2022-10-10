Наприкінці серпня "Антитіла" відвели з фронту, колектив повернувся до творчості. Тоді Тарас Тополя запевняв, що музиканти в будь-який момент готові повернутися до виконання бойових завдань. Після масованої ракетної атаки гурт скасував гастролі за кордоном і заявив, що перебуватиме в Україні, співпрацюватиме зі 130 батальйоном територіальної оборони.

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"Антитіла" скасували концерти в Польщі

Російська армія здійснила масований ракетний удар по території всієї України. Розпочався новий етап ескалації. Ранок 10 жовтня нагадав ранок 24 лютого. Чим це закінчиться – невідомо.

Сотні смертей невинних цивільних людей, руйнування інфраструктури, важливої енергетичної інфраструктури. Нам потрібно бути готовими до різних сценаріїв,

– підкреслив Тарас Тополя.

Артист наголосив, що насамперед "Антитіла" – громадяни України, а вже потім музиканти. Тому зараз вони вирішили бути зі своїм народом. Гурт переніс жовтневі концерти у Польщі на 2023 рік.

У цей час ми залишатимемося в Україні у тісній співпраці з нашим батальйоном та на зв'язку і в координації з нашими командирами,

– сказав Тарас.

Звернення Тараса Тополі: дивіться відео онлайн

Коли відбудуться гастролі "Антитіл" в Польщі

Нові дати колектив оголосить найближчим часом. Скоріш за все це буде березень. Також додадуть нове місто – Краків. Усі квитки залишаються дійсними. Якщо прихильники, які вже придбали квитки, не зможуть прийти на концерт у нові дати, то матимуть можливість повернути їх в місцях придбання.

"Антитіла" дадуть повноцінні великі сольні концерти, але на них не буде гурту Chemia, який мав виступати в жовтні. Зовсім скоро заради підтримки України, розповіді про війну та популяризації української культури також анонсують концерти в інших країнах світу.

Важливо! Російські терористи зранку 10 жовтня атакували Україну ракетами. Українські зірки закликають не панікувати, берегтися та пам'ятати про допомогу один одному. Як відомі люди реагували на обстріли – дізнавайтеся тут.