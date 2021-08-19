Відеоролик у брутальному образі Євген залишив у своєму інстаграмі – раніше ролик можна було побачити в тікток-профілі. Нова публікація втішила багатьох шанувальників та небайдужих, які перейнялись його моторошною історією з побиттям посеред Києва. Останній допис до сьогодні хлопець публікував ще 23 липня.
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"Хай, бічез, я повернувся. Нудьгували за мною?" – підписав пост Євген.
Реакція мережі
Серед тих, хто підтримав Євгена, знайшлись і знаменитості, зокрема його колега по сцені Надя Дорофєєва, а також ексдружина Потапа Ірина Горова, Яна Соломко, блогери Олег Машуковський та Діана Глостер.
- "Мій хороший! Слава Богу!";
- "Дуже!";
- "Ура!";
- "Котик";
- "Дуже сумували і переживали";
- "Легендарне повернення! Рада, що з тобою все гаразд";
- "Женя! Сумували! Наш боєць, швидше одужуй!"
У своїх інстаграм-сторіз танцівник також поділився, що з кожним днем йому стає краще і він вдячний всім за підтримку та хороші слова.
Євгену Гончаренко щодня стає краще / Фото з інстаграм-сторіз танцівника
Що сталось із Євгеном Гончаренком
- Інцидент трапився ще 1 серпня біля столичного гей-клубу Lift. Військовий-охоронець мав сутичку з другом Гончаренко, а коли Євген втрутився – отримав потужний удар в голову. У нього був крововилив у мозок.
- Нападником виявився працівник Управління державної охорони, якого одразу усунули від роботи, а згодом взагалі звільнили. Наразі він перебуває в СІЗО. Нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
- Самого танцівника госпіталізували і лікарі провели йому трепанацію черепа. Також Євгена ввели в медикаментозну кому, щоб зменшити набряк на мозку.
- Через 2 тижні, 16 серпня, танцівник вийшов з коми. Він був дуже слабким, ледве говорив, але потрохи "стає на ноги". 18 серпня він показав, як виглядає у лікарні після коми.