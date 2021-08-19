Відеоролик у брутальному образі Євген залишив у своєму інстаграмі – раніше ролик можна було побачити в тікток-профілі. Нова публікація втішила багатьох шанувальників та небайдужих, які перейнялись його моторошною історією з побиттям посеред Києва. Останній допис до сьогодні хлопець публікував ще 23 липня.

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"Хай, бічез, я повернувся. Нудьгували за мною?" – підписав пост Євген.

Реакція мережі

Серед тих, хто підтримав Євгена, знайшлись і знаменитості, зокрема його колега по сцені Надя Дорофєєва, а також ексдружина Потапа Ірина Горова, Яна Соломко, блогери Олег Машуковський та Діана Глостер.

"Мій хороший! Слава Богу!";

"Дуже!";

"Ура!";

"Котик";

"Дуже сумували і переживали";

"Легендарне повернення! Рада, що з тобою все гаразд";

"Женя! Сумували! Наш боєць, швидше одужуй!"

У своїх інстаграм-сторіз танцівник також поділився, що з кожним днем йому стає краще і він вдячний всім за підтримку та хороші слова.



Євгену Гончаренко щодня стає краще / Фото з інстаграм-сторіз танцівника

Що сталось із Євгеном Гончаренком