Про це розповіла концертна директорка МакSим Маргарита Соколова, яка у червні теж була госпіталізована через коронавірусну інфекцію. Щоправда, на противагу їй, тести на COVID-19 у МакSим були негативні.

Читайте також Не пускають навіть маму: у танцівника Дорофєєвої відкрита рана на голові

За словами директорки, реабілітацію артистка проходитиме вдома. Вона дуже хотіла потрапити додому та обійняти рідних, адже боялась, що більше ніколи цього не зможе зробити.

Вона вже прямує додому, сама прийняла таке рішення: дуже хоче обійняти дітей. Боялася, що вже не зможе цього зробити. З нею вдома буде професійна допомога, щоб допомогти їй відновитися. Звичайно, до її виписки готувалися і чекали,

– зазначила Соколова, додавши, що попереду її чекає довгий шлях відновлення і лікування.

Додамо, що кілька днів тому МакSим вийшла із коми та на запитання лікарів, скільки по відчуттях вона перебувала у сні, та відповіла, що два дні. Хоча співачка була у комі майже 2 місяці.

Що відомо про госпіталізацію МакSим