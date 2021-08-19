Видеоролик в брутальном образе Евгений оставил в своем инстаграме – раньше ролик можно было увидеть в тикток-профиле. Новая публикация обрадовала многих поклонников и неравнодушных, которые прониклись его жуткой историей с избиением посреди Киева. Последнее сообщение до этого времени парень публиковал еще 23 июля.
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"Хай, бичез, я вернулся. Скучали по мне?" – подписал пост Евгений.
Реакция сети
Среди тех, кто поддержал Евгения, нашлись и знаменитости, в частности его коллега по сцене Надя Дорофеева, а также экс-жена Потапа Ирина Горовая, Яна Соломко, блогеры Олег Машуковский и Диана Глостер.
- "Мой хороший! Слава Богу!";
- "Очень!";
- "Ура!";
- "Котик";
- "Очень скучали и переживали";
- "Легендарное возвращение! Рада, что с тобой все в порядке";
- "Женя! Грустили! Наш боец, скорее выздоравливай!"
В своих инстаграм-сториз танцовщик также поделился, что с каждым днем ему становится лучше и он благодарен за поддержку и хорошие слова.
Евгению Гончаренко ежедневно становится лучше / Фото с инстаграм-сториз танцовщика
Что случилось с Евгением Гончаренко
- Инцидент произошел еще 1 августа возле столичного гей-клуба Lift. Военный-охранник имел стычку с другом Гончаренко, а когда Евгений вмешался – получил мощный удар в голову. У него было кровоизлияние в мозг.
- Нападавшим оказался работник Управления государственной охраны, которого сразу отстранили от работы, а впоследствии вообще уволили. Сейчас он находится в СИЗО. Нападающему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
- Самого танцовщика госпитализировали и врачи провели ему трепанацию черепа. Также Евгения ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек на мозге.
- Через 2 недели, 16 августа, танцовщик вышел из комы. Он был очень слабым, едва говорил, но понемногу "становится на ноги". 18 августа он показал, как выглядит в больнице после комы.