Видеоролик в брутальном образе Евгений оставил в своем инстаграме – раньше ролик можно было увидеть в тикток-профиле. Новая публикация обрадовала многих поклонников и неравнодушных, которые прониклись его жуткой историей с избиением посреди Киева. Последнее сообщение до этого времени парень публиковал еще 23 июля.

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"Хай, бичез, я вернулся. Скучали по мне?" – подписал пост Евгений.

Реакция сети

Среди тех, кто поддержал Евгения, нашлись и знаменитости, в частности его коллега по сцене Надя Дорофеева, а также экс-жена Потапа Ирина Горовая, Яна Соломко, блогеры Олег Машуковский и Диана Глостер.

"Мой хороший! Слава Богу!";

"Очень!";

"Ура!";

"Котик";

"Очень скучали и переживали";

"Легендарное возвращение! Рада, что с тобой все в порядке";

"Женя! Грустили! Наш боец, скорее выздоравливай!"

В своих инстаграм-сториз танцовщик также поделился, что с каждым днем ему становится лучше и он благодарен за поддержку и хорошие слова.



Евгению Гончаренко ежедневно становится лучше / Фото с инстаграм-сториз танцовщика

Что случилось с Евгением Гончаренко