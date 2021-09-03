Танцівник балету Наді Дорофєєвої вперше після побиття вийшов на подіум

Євген Гончаренко, який нещодавно повернувся з лікарні після побиття у Києві, вперше вийшов на публіку. Танцівник взяв участь в Ukrainian Fashion Week.

Танцівник балету української співачки Наді Дорофєєвої продовжує відновлюватися після скандального побиття. Євген Гончаренко вже повернувся до роботи.

До слова Побитий танцівник Дорофєєвої різко відповів хейтерам, які бажають йому смерті

Танцівник Наді Дорофєєвої вийшов на подіум

Євген Гончаренко розповів, що 2 вересня – 17 день після того, як він вийшов з коми. У четвер він вийшов на подіум Ukrainian Fashion Week.

Хлопець дефілював у трендовому вбранні від української дизайнерки Sofia Roussin.

Сьогодні 17 день після того, як я прокинувся. І я вже не просто стою на ногах, а ходжу на показі нашої української дизайнерки Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week,

– поділився танцівник.

Євген Гончаренко додав, що його відновлення може тривати ще кілька місяців. Однак завдяки підтримці близьких його справи йдуть чудово.

Що відомо про побиття Євгена Гончаренка

1 серпня Євген Гончаренко випадково зачепив невідомого чоловіка. Той сильно вдарив хлопця, через що танцівник знепритомнів і впав на тротуар. Це сталося біля київського гей-клубу Lift.

Танцівника госпіталізували з крововиливом у мозок. У лікарні провели трепанацію черепа та ввели хлопця в медикаментозну кому. Він мав відриту рану на голові, тому перебував у стерильній палаті.

Через 16 днів після побиття Євген Гончаренко вийшов з коми. Тоді він був дуже слабким і ледве розмовляв.

Наприкінці серпня танцівник повернувся додому. Його мама та друзі влаштували хлопцеві атмосферну вечірку з запальними піснями.

Текст публікації Євгена Гончаренка

Сьогодні 17 день після того, як я прокинувся. І я вже не просто стою на ногах, а ходжу на показі нашої української дизайнерки Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week. Шановні хейтери, я сильніший, ніж ви собі могли уявити. І звичайно ж завдяки такій величезній підтримці людей, друзів, близьких і моєї ком'юніті. Попереду ще багато місяців реабілітації, але все буде неодмінно офігенно. Далі більше, далі краще.