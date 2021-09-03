Танцор балета украинской певицы Нади Дорофеевой продолжает восстанавливаться после скандального избиения. Евгений Гончаренко уже вернулся к работе.
К слову Избитый танцовщик Дорофеевой резко ответил хейтерам, желающим ему смерти
Танцовщик Нади Дорофеевой вышел на подиум
Евгений Гончаренко рассказал, что 2 сентября – 17 день после того, как он вышел из комы. В четверг он вышел на подиум Ukrainian Fashion Week.
Сегодня 17 день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week,
– поделился танцор.
Евгений Гончаренко добавил, что его восстановление может продлиться еще несколько месяцев. Однако благодаря поддержке близких его дела обстоят замечательно.
Что известно об избиении Евгения Гончаренко
- 1 августа Евгений Гончаренко случайно задел неизвестного мужчину. Тот сильно ударил парня, из-за чего танцовщик потерял сознание и упал на тротуар. Это произошло возле киевского гей-клуба Lift.
- Танцовщика госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. В больнице провели трепанацию черепа и ввели парня в медикаментозную кому. Он имел отрытую рану на голове, поэтому находился в стерильной палате.
- Через 16 дней после избиения Евгений Гончаренко вышел из комы. Тогда он был очень слабым и едва разговаривал.
- В конце августа танцовщик вернулся домой. Его мама и друзья устроили парню атмосферную вечеринку с зажигательными песнями.
Текст публикации Евгения Гончаренко
Сегодня 17 день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week. Уважаемые хейтеры, я сильнее, чем вы себе могли представить. И конечно же благодаря такой огромной поддержке людей, друзей, близких и моей комьюнити. Предстоит еще много месяцев реабилитации, но все будет непременно офигенно. Дальше больше, дальше лучше.