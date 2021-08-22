Декілька днів тому танцівник балету Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко вперше з'явився у мережі. У суботу, 21 серпня, стало відомо, що він повернувся додому з лікарні.

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Танцівника Дорофєєвої виписали з лікарні

Євген Гончаренко завжди підтримує зв'язок зі співачкою Надею Дорофєєвою. Коли хлопець приїхав додому, то розмовляв з артисткою по відеозв'язку.



Євген Гончаренко на зв'язку з Дорофеєвою / Фото з інстаграм-сторіз

Танцівник не сумував сам удома – до нього завітали друзі й мама, що влаштували атмосферну вечірку з нагоди його повернення. Вони приготували кілька страв, розважалися під музику й знімали тіктоки. Євген починає повертатися до звичного ритму життя.



Вечірка з нагоди повернення Євгена Гончаренка / Фото з інстаграм-сторіз



Вечірка з нагоди повернення Євгена Гончаренка / Фото з інстаграм-сторіз

Побиття танцівника Наді Дорофєєвої: коротко

1 серпня біля столичного гей-клубу Lift Євген випадково зіткнувся з чоловіком. Той сильно вдарив хлопця, через що Гончаренко знепритомнів і впав на тротуар.

Танцівника госпіталізували з крововиливом у мозок. У лікарні провели трепанацію черепа та ввели хлопця в медикаментозну кому. Він мав відриту рану на голові, тому перебував у стерильній палаті.

Через 16 днів після побиття Євген Гончаренко вийшов з коми. Тоді він був дуже слабким і ледве розмовляв.

Нападника знайшли майже одразу. Ним виявився працівник Управління державної охорони. Чоловіка спершу усунули від роботи, а згодом звільнили. Колишньому бійцю УДО загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.