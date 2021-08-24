В інстаграм-сторіс Євген Гончаренко зізнався, що після публічного розголосу про побиття біля гей-клубу в нього з'явились як шанувальники, так і критики. Якщо одні вірять у його якнайшвидше одужання, то інші закидають погрозами й бажають смерті. Цей негатив звалився не лише на юнака, а й на його маму.

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Танцівник Наді Дорофєєвої не став відмовчуватися і записав відео з емоційною відповіддю всім недоброзичливцям. Так, Євген наголосив, що не буде підлаштовуватися під інших, а житиме в задоволення.

Ви мене робите лише сильнішим. Дякую вам за це. Відсутність сірої речовини у ваших коробочках мене дуже веселить,

– різко відповів Євген Гончаренко.

"Я ніколи не припиню одягатися так, як я одягався, а після того, як мені життя подарувало друге життя, я буду робити це ще яскравіше і барвистіше. Якщо у вашому ліжку сумно, нудно і самотньо, нічого сунути свій ніс до ліжка інших. Не ваша справа, хто з ким спить. Ніколи не забувайте, що Всесвіт навіть негативне слово поверне вам бумерангом у рази сильніше", – додав танцівник.

Як танцівник Дорофєєвої почувається після коми

Хлопець заявив, що перебуває під наглядом найкращих лікарів, відтак його стан поступово покращується. Він уже бачить на праве око та підбирає ескізи татуювання, яким перекриє чималий шрам на шиї.

Праве око бачить значно краще. Дірочка на шиї поступово заростає, ще декілька перев'язок і забуду про цю проблему. Дуже багато їм, відновлюю втрачені 13 кілограмів під час сну. Намагаюсь багато ходити,

– розповів Євген Гончаренко.

Він подякував за шалену любов, яка звалилась на нього в мережі. Танцівник з балету Дорофєєвої переконаний, що з такою підтримкою він одужає значно швидше, ніж прогнозують лікарі.

Побитий танцівник з балету Дорофєєвої / Скриншот з інстаграм-сторіс Євгена

Жорстоке побиття танцівника Дорофєєвої: головне

22-річного юнака побили вранці 1 серпня біля столичного гей-клубу Lift.

Чоловік, який працював в Управлінні державної охорони, сильно штовхнув друга Євгена, а тоді вдарив його в голову так, що той втратив свідомість й отримав крововилив у мозок.

У лікарні танцівнику зробили трепанацію черепа й ввели в штучну кому. Через відкриту рану на голові до нього не пускали навіть маму, яка могла б занести інфекцію у стерильну палату.

Через 16 днів Євген вийшов з коми й ледь говорив, однак намагався рухатися.

У суботу, 21 серпня, танцівника Дорофєєвої виписали додому з лікарні. Друзі влаштували йому вечірку, під час якої танцювали й знімали тіктоки.

Наголосимо, чоловіка, який побив Євгена Гончаренка, затримали й відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці.