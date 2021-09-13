На удивление, со всеми бывшими 51-летняя Ирина Билык сохранила хорошие отношения. Младший на 15 лет танцовщик Дмитрий Дикусар не стал исключением. Так, певица и участник пятого сезона обновленных "Танцев со звездами" поразили зрителей чувственным выступлением.

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"Танцы со звездами" – это проект, где рождается любовь. И я не исключение. 14 лет назад я потерял голову на паркете. Ира – это очень талантливая женщина, которую невозможно забыть,

– заявил Дикусар перед номером с экс-женой.

Бывшая пара, которая была одной из самых обсуждаемых в украинском шоу-бизе, спела в дуэте. Ирина Билык и Дмитрий Дикусар исполнили вечный хит певицы – "Нас нет". По словам танцовщика, эта песня рождена их любовью.

К проникновенному выступлению экс-пары присоединился бывший возлюбленный артистки – Дмитрий Коляденко. Он аккомпанировал им на фортепиано, а после номера вручил Ирине Билык огромный букет алых роз.

"Танцы со звездами 2021" 2 выпуск: смотрите онлайн-выступление Ирины Билык и Дмитрия Дикусара

Напомним, после развода Ирины Билык с третьим мужем – российским продюсером Асланом Ахмадовым Дмитрий Коляденко заявлял, что снова бороться за певицу он не будет. По его мнению, после бурного романа им лучше дружить.