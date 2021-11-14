"Танці з зірками" 11 випуск: феєричні виступи із суддями у чвертьфіналі шоу

Відбувся один з останніх випусків шоу "Танці з зірками" 2021, де зіркові учасники показали свої неймовірні виступи під хіти Монатіка. Чвертьфінал проєкту був дуже напруженим, тому рекомендуємо самим переглянути випуск та відчути всі емоції.

У новому випуску "Танців з зірками" 4 найкращі пари виконували танці під хіти Монатіка. Вийшло доволі незвично та цікаво водночас. Сам артист був присутній у залі під час виступу учасників. Зазначимо, що колись Монатік був суддею проєкту з Катериною Кухар та Владом Ямою, але згодом його замінив Григорій Чапкіс.

Важливо! "Танці з зірками" 11 випуск: яка пара покинула чвертьфінал шоу

Номер-відкриття з Монатіком

Один з останніх випусків "Танців з зірками" розпочав Заслужений артист України Монатік. Разом з шоу-балетом та учасниками проєкту виконавець станцював та заспівав під пісню "Зажигать".

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн – номер відкриття з Монатіком

KADNAY, Аліна Лі та Влад Яма

Оскільки в 11 випуску до учасників шоу приєднались професійні судді шоу, то до фаворита проєкту – Дмитра Кадная і Аліни Лі вирішив долучитись Влад Яма. Трійка танцюристів першими виступили на паркеті чвертьфіналу і станцювали запальне танго під композицію Монатіка "Vitamin D". Виступ був по-справжньому феєричним, що відмітили усі судді з тимчасовим суддею Монатіком.

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY, Аліна Лі та Влад Яма

Дивіться також "Танці з зірками 2021" 10 випуск: номер Логая з синами й публічне примирення Войтенка з дружиною

Артур Логай, Анна Кареліна і Катерина Кухар

Наступними на паркет вийшли яскраві та запальні Артур і Анна, які з першого ефіру підкорюють паркет та завойовують любов глядачів. Логай переконаний, що він схожий з Монатіком, адже як і співака – його раніше ніхто не знав в Україні. Тепер він не лише відомий актор, а й танцюрист, який вражає своїми підтримками. Для виступу пара і їхня тимчасова партнерка – суддя Катерина Кухар підготували яскраву сальсу. Вони станцювали під пісню "Каждый раз" Монатіка.

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая, Анни Кареліної і Катерини Кухар

​Не пропустіть "Танці з зірками" 9 випуск: дистанційний виступ Кадная та випробування "ковідом" Ольги Харлан

Дмитро Дікусар, Ольга Харлан і Макс Чмерковський

Третіми на танцювальний паркет із одним із суддів – Максом Чмерковським вийшли Ольга та Дмитро. Пара повернулась на паркет після двох тижнів ізоляції через коронавірус і зачарувала усіх проникливим та ніжним танцем під ліричну пісню Монатіка "Сильно".

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Дмитра Дікусара, Ольги Харлан і Макса Чмерковського

Костянтин Войтенко, Роксоляна Маланчук і Монатік

До однієї з найбільш обговорюваних пар шоу, яка демонструвала сімейні драми на проєкті, приєднався герой вечора – Монатік. Пара стала останньою, яка станцювала разом із суддею шоу, адже далі на учасників чекали танцювальні батли. Для завершального етапу 11 випуску Костя, Роксоляна і Монатік станцювали хіп-хоп під пісню "Кружит".

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка, Роксоляни Маланчук і Монатіка

Артур Логай та Анна Кареліна

Вперше в історії проєкту організатори дозволили глядачам самим обрати, який другий танець слід танцювати в 11 випуску. Для фанатів Артура Логая та Анни Кареліної в мережі стояв вибір – станцювати ча-ча-ча або ж пасадобль. Проте глядачі віддали перевагу пасадоблю, тому за секунду після оголошення результатів зірки станцювали під пісню Манатіка "Давай танцуй".

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук

Зіркова пара Костянтина і Роксоляни для другого етапу шоу готували пристрасні танго і румбу, але глядачі всього за 1 хвилину онлайн теж повинні були вирішити, який танець їм танцювати. За підсумками швидкого голосування, учасники повинні були виконати румбу під пісню "Мокрая" Монатіка. За оцінками суддів, їм це вдалось.

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка і Роксоляни Маланчук

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

Третіми для другого туру шоу готувались Ольга та Дмитро. На репетиціях вони готували квікстеп і джайв, але глядачі в онлайн-голосуванні в інстаграмі обрали джайв. Зіркова пара станцювала під пісню Монатіка "LOVE IT ритм".

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара (відео з'явиться згодом)

KADNAY та Аліна Лі

Останніми в другому етапі шоу вийшли на паркет Дмитро і Аліна. Глядачам поставили вибір між сальсою і новим для шоу стилем – vogue. На думку фанатів "Танців з зірками", пара повинна була станцювати незвичний vogue. Зірки його і виконали під пісню "Выходной" Монатіка.

"Танці з зірками 2021" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліна Лі (відео з'явиться згодом)