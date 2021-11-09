Наразі невідомо, чи сам Монатік буде на шоу "Танці з зірками", але, ймовірно, все ж варто очікувати на його присутність, оскільки у "Вечір суперхітів "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук та його колеги-музиканти були в прямому ефірі та спостерігали за парами. Хоч самі і не виконували пісні, а заспівали наприкінці новий хіт "Місто весни".

Важливо "Танці з зірками 2021" 10 випуск: номер Логая з синами й публічне примирення Войтенка з дружиною



Чвертьфінал відбудеться під хіти Монатіка / Фото з інстаграму шоу

Якими піснями дивуватиме 11 випуск танцювального проєкту – наразі важко вгадати, але, думаємо, одна з них точно буде "То, от чего безума", де Монатік закликає до танцю. Зазначимо, що певний час Монатік був суддею проєкту "Танці з зірками" під час шостого сезону. Згодом його замінив Григорій Чапкіс.



Монатік був суддею "Танців з зірками" / Фото "1+1"

Хто залишився у чвертьфіналі "Танців з зірками":