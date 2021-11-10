Чвертьфінал "Танців з зірками" буде присвячений хітам Заслуженого артиста України Монатіка. Він і стане четвертим суддею проєкту та вийде на паркет з однією з зіркових пар. Організатори вже розсекретили, з ким тренуються учасники.

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Так, в 11 випуску "Танців з зірками" претенденти на головний кубок станцюють з членами журі:

олімпійська чемпіонка Ольга Харлан і Дмитро Дікусар з українсько-американською зіркою Максом Чмерковським ;

з українсько-американською зіркою ; актор з серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та Анна Кареліна з примою-балериною Катериною Кухар під запальний трек "Каждый раз";

з примою-балериною Катериною Кухар під запальний трек "Каждый раз"; фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай та Аліна Лі з бальником Владом Ямою , який навчить їх танго під хіт "Вітамін D";

з бальником , який навчить їх танго під хіт "Вітамін D"; зірка комедій Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук з запрошеним суддею Монатіком, на пару з яким опанують хіп-хоп.

Досить несподівано, що чемпіон з латиноамериканських танців Максим Чмерковський доповнить пару Ольги Харлан, адже він неодноразово заявляв, що його фаворитами є чоловіки – KADNAY та Артур Логай.

Додамо, в інтерв'ю Showbiz 24 актор зізнавався, що Макс Чмерковський для нього "як старший брат", який дає слушні поради та справедливо оцінює. На думу Логая, він переживає за них з Анною, як за своїх.

Хто став ведучими зіркового балкона на "Танцях"

Колегою Юрія Горбунова та Іванни Онуфрійчук в 11 випуску стане Маша Єфросиніна, яка вже вчетверте виконає цю роль. Однак цього разу вона прийматиме пари не сама. Компанію ведучій складе співак Володимир Дантес.

Він теж не вперше з'явиться на "Танцях з зірками". У 8 випуску артист презентував на паркеті новий трек "Грустные танцы". Ба більше, Горбунов запрошував Дантеса брати участь у наступному сезоні, однак той не поспішав погоджуватися.

Маша Єфросиніна на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму ведучої