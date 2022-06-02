"Так мило": принцеса Євгенія у платиновий ювілей королеви зачарувала фото з сином і чоловіком

2 червня в Лондоні відбувся парад Trooping the Colour з нагоди 70-річчя правлання королеви Єлизавети II. Принцеса Євгенія не була присутня на балконі Букінгемського палацу, однак не пропустила урочистостей.

Разом з сином і чоловіком з даху однієї з будівель вона спостерігала за прольотом сучасних та історичних літаків.

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Донька принца Ендрю опублікувала фото та відео цих зворушливих моментів. Королівська сім'я позувала спиною до камери, однак видно, що Євгенія, її коханий і первісток одягнені святково. Ймовірно, після урочистої частини параду сім'я приєдналася до королеви та інших родичів у Букінгемському палаці.

Найідеальніший день для святкування 70-річчя,

– написала принцеса в публікації.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Єлизавета II святкує 70-річчя правління