Разом з сином і чоловіком з даху однієї з будівель вона спостерігала за прольотом сучасних та історичних літаків.
Зверніть увагу Платиновий ювілей: на честь 70-ї річниці коронації Єлизавети II випустили новий портрет
Донька принца Ендрю опублікувала фото та відео цих зворушливих моментів. Королівська сім'я позувала спиною до камери, однак видно, що Євгенія, її коханий і первісток одягнені святково. Ймовірно, після урочистої частини параду сім'я приєдналася до королеви та інших родичів у Букінгемському палаці.
Найідеальніший день для святкування 70-річчя,
– написала принцеса в публікації.
Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:
Єлизавета II святкує 70-річчя правління
- Коронація Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року, однак правити монархією вона почала після смерті батька – у 1952 році.
- Єлизавета II стала першим монархом, який відзначив платиновий ювілей правління.
- 2 червня в Лондоні розпочалися урочистості з нагоди цієї події. Зокрема, відбувся традиційний військовий парад Trooping the Colour, слідом за яким – проліт сучасних та історичних літаків.
- У параді взяли участь члени королівської родини. На каретах посеред площі проїхались окремо Кейт Міддлтон з Каміллою Корнуольською, а також діти Кейт – принци Джордж та Луї і принцеса Шарлотта.
- Згодом вони приєдналися до Її Величності на балконі Букінгемського палацу. На цей вихід нетерпляче чекали шанувальники королівської родини, які зібралися на вулицях Лондона та спостерігали за трансляцією з місця подій.
- Однак громадськість звернула увагу на те, що серед дітей Єлизавети II не було принца Ендрю. Як стало відомо пізніше, герцог Йоркський інфікувався коронавірусом, тому перебуває на самоізоляції. Примітно, що його доньки також не вийшли на балкон.
- Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми – Арчі та Елізабет прилетіли з США, щоб привітати королеву. Однак на публіці подружжя не з'явилося.
- 4 червня маленькій Лілібет виповниться рік. Цими днями прабабуся вперше побачила її, оскільки від народження дівчинка перебувала у Сполучених Штатах Америки.