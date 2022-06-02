Вместе с сыном и мужем с крыши одного из построек она наблюдала за пролетом современных и исторических самолетов.

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Дочь принца Эндрю опубликовала фото и видео этих трогательных моментов. Королевская семья позировала спиной к камере, однако видно, что Евгения, ее любимый и первенец одеты празднично. Вероятно, после торжественной части парада семья присоединилась к королеве и другим родственникам в Букингемском дворце.

Самый идеальный день для празднования 70-летия,

– написала принцесса в публикации.

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Елизавета II празднует 70-летие правления