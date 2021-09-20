Святослав Вакарчук вперше прокоментував народження сина

У серпні стало відомо, що Святослав Вакарчук нарешті став батьком! Лідер гурту "Океан Ельзи" підтвердив чутки, однак вперто відмовлявся коментувати поповнення. Вперше він зробив це 18 вересня, під час безкоштовного концерту у Львові.

46-річний Святослав Вакарчук зібрав 10-тисячну публіку з нагоди 360-річчя університету імені Івана Франка. Однак у рідному Львові співак розговорився про особисте. Просто на сцені перед натовпом він згадав про сина Івана, якого йому нібито народила продюсерка Євгенія Яцута.

До теми Дуже близька мені людина, – Вакарчук зізнався, кому присвятив концерт у Львові

Він не став коментувати ані стосунки з мамою первістка, ані деталі його появи на світ, ані перші успіхи. Фронтмен "Океану Ельзи" заявив, що буде приховувати сина від публіки, аж поки він не стане дорослим.

В українських сім'ях, як і в багатьох інших сім'ях, батьки намагаються не афішувати особисте життя, щоб дати дітям перший час повноцінно стати на ноги без зайвої уваги. Я дотримуюся цих традицій, думаю, всі українці мене в цьому розуміють,

– заявив Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук на концерті у Львові / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

Що відомо про батьківство Святослава Вакарчука