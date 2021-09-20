46-річний Святослав Вакарчук зібрав 10-тисячну публіку з нагоди 360-річчя університету імені Івана Франка. Однак у рідному Львові співак розговорився про особисте. Просто на сцені перед натовпом він згадав про сина Івана, якого йому нібито народила продюсерка Євгенія Яцута.
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Він не став коментувати ані стосунки з мамою первістка, ані деталі його появи на світ, ані перші успіхи. Фронтмен "Океану Ельзи" заявив, що буде приховувати сина від публіки, аж поки він не стане дорослим.
В українських сім'ях, як і в багатьох інших сім'ях, батьки намагаються не афішувати особисте життя, щоб дати дітям перший час повноцінно стати на ноги без зайвої уваги. Я дотримуюся цих традицій, думаю, всі українці мене в цьому розуміють,
– заявив Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук на концерті у Львові / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"
Що відомо про батьківство Святослава Вакарчука
- Про те, що у Святослава Вакарчука народився син Іван, стало відомо 25 серпня з повідомлень у ЗМІ. Згодом його пресслужба підтвердила чутки 24 каналу. Ця новина сколихнула Україну через два місяці після того, як артист оголосив про розлучення з дружиною Лялею Фонарьовою.
- Того ж дня інсайдери довідались, що первісток Вакарчука народився ще наприкінці травня, а зірка три місяці приховував його появу на світ.
- Як з'ясували журналісти, ймовірною мамою сина співака є 39-річна Євгенія Яцута – продюсерка української студії Radioaktive Film. У травні її бачили вагітною на одному зі світських кінозаходів.