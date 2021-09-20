46-летний Святослав Вакарчук собрал десятитысячную публику по случаю 360-летия университета имени Ивана Франко. Однако в родном Львове певец разговорился о личном. Прямо на сцене перед толпой он вспомнил о сыне Иване, которого ему якобы родила продюсер Евгения Яцута.
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Он не стал комментировать ни отношения с мамой первенца, ни детали его появления на свет, ни первых успехах. Фронтмен "Океана Эльзы" заявил, что будет скрывать сына от публики, пока он не станет взрослым.
В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают,
– заявил Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук на концерте во Львове / Фото с инстаграма лидера "Океана Эльзы"
Что известно об отцовстве Святослава Вакарчука
- О том, что у Святослава Вакарчука родился сын Иван, стало известно 25 августа из сообщений в СМИ. Впоследствии его пресс-служба подтвердила слухи 24 каналу. Эта новость всколыхнула Украину через два месяца после того, как артист объявил о разводе с женой Лялей Фонаревой.
- В тот же день инсайдеры узнали, что первенец Вакарчука родился еще в конце мая, а звезда три месяца скрывал его появление на свет.
- Как узнали журналисты, вероятной мамой сына певца является 39-летняя Евгения Яцута – продюсер украинской студии Radioaktive Film. В мае ее видели в положении на одном из светских киномероприятий.