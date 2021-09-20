46-летний Святослав Вакарчук собрал десятитысячную публику по случаю 360-летия университета имени Ивана Франко. Однако в родном Львове певец разговорился о личном. Прямо на сцене перед толпой он вспомнил о сыне Иване, которого ему якобы родила продюсер Евгения Яцута.

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Он не стал комментировать ни отношения с мамой первенца, ни детали его появления на свет, ни первых успехах. Фронтмен "Океана Эльзы" заявил, что будет скрывать сына от публики, пока он не станет взрослым.

В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают,

– заявил Святослав Вакарчук.



Святослав Вакарчук на концерте во Львове / Фото с инстаграма лидера "Океана Эльзы"

Что известно об отцовстве Святослава Вакарчука