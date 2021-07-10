Накануне выступления на Atlas Weekend Святослав Вакарчук пообщался с журналистами. Те не обошли вниманием слухи о его отношениях с победительницей "Голоса страны", которая вдвое моложе его. Лидер "Океана Эльзы" заявил, что у них с Виталиной Мусиенко "активные творческие отношения".

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Святослав Вакарчук назвал бывшую подопечную "очень талантливой девочкой", которую ждет головокружительная сольная карьера. Тогда как слухи об их романе не на шутку возмутили музыканта.

Это слухи глупые, их не надо комментировать. Я взрослый человек,

– резко ответил Святослав Вакарчук.

Стоит добавить, 23-летняя Виталина Мусиенко была подопечной певца в 6 сезоне "Голоса страны". Звездный тренер привел девушку к победе.

Через пять лет Святослав Вакарчук приобщил артистку к новому проекту "Оранжерея". Она сопровождает музыкантов в концертном туре по стране и выходит на сцену с фронтменом.

Святослав Вакарчук с Виталиной Мусиенко / Фото из инстаграма девушки

Святослав Вакарчук с Виталиной Мусиенко / Фото из инстаграма девушки

Напомним, месяц назад Святослав Вакарчук объявил, что разошелся с женой Лялей Фонаревой. Он не раскрыл причину расставания после более 20 лет семейной жизни и обратился к прессе с просьбой воздержаться от дополнительных вопросов.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева оберегали свою любовь от публики и журналистов. Их история до сих пор окутана тайнами.

За это время Вакарчуку успели приписать роман с таинственной незнакомкой, с которой его видели после концерта во Львове. Как выяснилось впоследствии, ею была дочь Ляли Фонаревой Диана.