Всі виступи завершує однаково: Святослав Вакарчук розповів, які пісні слухають на фронті

Музикант Святослав Вакарчук розповів, які пісні зазвичай співає для мирних людей та військових. Він зізнався, якою піснею завжди завершує всі концерти.

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, який прокоментував ув'язнення білоруски за його пісню, розповів про те, що співає для людей. Він поділився, які треки люблять слухати цивільні, а які – військові.

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Що співає Вакарчук для людей

"Все залежить від обставин і від того, хто слухає. Якщо ти приїжджаєш, умовно, в Херсон чи Ізюм, чи Миколаїв. До Харкова... пам'ятаю перші місяці війни, виступи в метро. Коли ти приїжджаєш до звичайних людей, на вулиці, метро, у будинки культури, вони хочуть чути пісні, що називаються "на слуху", щоб поспівати".

Святослав Вакарчук згадав, що за кілька днів після звільнення він приїхав до Ізюма, де разом з людьми співав "Червону руту". "Згадую, а у мене мурашки бігають по шкірі. Це було менш як тиждень після визволення, і ми всі разом співали і "Червону руту", і "Ой чий то кінь стоїть", народні пісні".

Для військових співак обирає трохи інші композиції. Він співає пісні з текстом, що міг би надихнути та надати сил бійцям.

Як правило, я там співаю, можливо, не найпопулярніші пісні "Океану Ельзи", а ті, як мені здається, які підходять до ситуації: "Еверест", "Коли ми станем собою", завжди співаю нову написану пісню "Місто Марії" про захисників Маріуполя,

– поділився артист.

"Це дуже велика кількість концертів. І всі я їх закінчую піснею "Все буде добре". Завжди", – зізнався музикант.

"Океан Ельзи" – "Все буде добре": дивіться відео онлайн