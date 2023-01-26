Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, який прокоментував ув'язнення білоруски за його пісню, розповів про те, що співає для людей. Він поділився, які треки люблять слухати цивільні, а які – військові.

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Що співає Вакарчук для людей

"Все залежить від обставин і від того, хто слухає. Якщо ти приїжджаєш, умовно, в Херсон чи Ізюм, чи Миколаїв. До Харкова... пам'ятаю перші місяці війни, виступи в метро. Коли ти приїжджаєш до звичайних людей, на вулиці, метро, у будинки культури, вони хочуть чути пісні, що називаються "на слуху", щоб поспівати".

Святослав Вакарчук згадав, що за кілька днів після звільнення він приїхав до Ізюма, де разом з людьми співав "Червону руту". "Згадую, а у мене мурашки бігають по шкірі. Це було менш як тиждень після визволення, і ми всі разом співали і "Червону руту", і "Ой чий то кінь стоїть", народні пісні".

Для військових співак обирає трохи інші композиції. Він співає пісні з текстом, що міг би надихнути та надати сил бійцям.

Як правило, я там співаю, можливо, не найпопулярніші пісні "Океану Ельзи", а ті, як мені здається, які підходять до ситуації: "Еверест", "Коли ми станем собою", завжди співаю нову написану пісню "Місто Марії" про захисників Маріуполя,

– поділився артист.

"Це дуже велика кількість концертів. І всі я їх закінчую піснею "Все буде добре". Завжди", – зізнався музикант.

"Океан Ельзи" – "Все буде добре": дивіться відео онлайн