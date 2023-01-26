Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, який прокоментував ув'язнення білоруски за його пісню, розповів про те, що співає для людей. Він поділився, які треки люблять слухати цивільні, а які – військові.
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Що співає Вакарчук для людей
"Все залежить від обставин і від того, хто слухає. Якщо ти приїжджаєш, умовно, в Херсон чи Ізюм, чи Миколаїв. До Харкова... пам'ятаю перші місяці війни, виступи в метро. Коли ти приїжджаєш до звичайних людей, на вулиці, метро, у будинки культури, вони хочуть чути пісні, що називаються "на слуху", щоб поспівати".
Святослав Вакарчук згадав, що за кілька днів після звільнення він приїхав до Ізюма, де разом з людьми співав "Червону руту". "Згадую, а у мене мурашки бігають по шкірі. Це було менш як тиждень після визволення, і ми всі разом співали і "Червону руту", і "Ой чий то кінь стоїть", народні пісні".
Для військових співак обирає трохи інші композиції. Він співає пісні з текстом, що міг би надихнути та надати сил бійцям.
Як правило, я там співаю, можливо, не найпопулярніші пісні "Океану Ельзи", а ті, як мені здається, які підходять до ситуації: "Еверест", "Коли ми станем собою", завжди співаю нову написану пісню "Місто Марії" про захисників Маріуполя,
– поділився артист.
"Це дуже велика кількість концертів. І всі я їх закінчую піснею "Все буде добре". Завжди", – зізнався музикант.
"Океан Ельзи" – "Все буде добре": дивіться відео онлайн
- Зауважимо, що Святослав Вакарчук в армії має звання старшого лейтенанта. Навчання на військовій кафедрі він свого часу проходив за спеціальністю "соціологія та психологічна боротьба". Тож зараз саме цим і займається, підтримуючи дух військових з допомогою пісень та імпровізованих концертів.
- Серед одних з останніх виступів Вакарчук співав у Херсоні. Він виконав свій хіт "Човен" на Антонівському мосту. Міст обстрілюється росіянами, тож вхід на нього заборонений, та для Святослава це було дуже символічно.