Українська співачка Надя Дорофєєва потішила шанувальників новою композицією. Вона презентувала нову пісню під назвою "Вотсап".

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Дорофєєва випустила кліп

Виконавиця створила нову композицію разом з продюсером лейблу Enko Іваном Клименком та бойфрендом, ресторатором Михайлом Кацуріним.

"Вотсап" – це емоційний трек на любовну тематику. Також артистка планує випустити кліп на пісню.

Надя Дорофєєва – "Вотсап": слухати онлайн

У мережі активно обговорюють новий трек Наді Дорофєєвої. Дехто пише, що "Вотсап" претендує стати черговим хітом.

"Мурашки по шкірі. Дякую за пісню. Стільки спогадів одразу";

"В мене мурашки по тілі від цієї пісні, ця пісня заслуговує бути хітом";

"Боже, яка душевна пісня, аж серце йокнуло під час прослуховування. Дуже класна пісня, новий хіт. Дякую за творчість, твої пісні відволікають мене в тяжкі моменти мого життя";

"Ваші пісні наче пишуть про моє життя. Дякую за контент в таку важку хвилину";

"Всі її пісні в душу";

"Дуже класна пісня";

"Новий подих у творчості дало нове кохання! І це прекрасно".

Не перший трек Наді з бойфрендом

Хоч за період шлюбу з Дантесом у пари не вийшло спільної пісні, роман з Михайлом Кацуріним немов і справді дав поштовх у творчості Дорофєєвої. Ще у грудні у них вийшов дуетний трек "Щоб не було", у якому вони співають про особисте.

Пісню довго обговорювали в мережі. Артистці та її коханому дорікали в неповазі до Дантеса та його дівчини, писали про те, що не бачать хімії, й що Надя і Михайло один одному не підходять. Та Дорофєєва лаконічно реагувала на хейт – похвалилась тим, як трек злетів на стримінгових сервісах. Не так давно вона показувала, як відбувався процес створення пісні.