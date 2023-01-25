Про інцидент вперше стало відомо у серпні 2022 року – білоруська співачка зникла зі зв'язку після виступу з невеликим концертом у центрі Мінську, де вона співала українською мовою хіт Вакарчука. Фанати почали підозрювати, що її затримали, а нещодавно стало відомо, що їй "дали" три роки "умовного".

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Тепер їй не можна виходити вночі з будинку, відвідувати розважальні заклади, вживати алкоголь та покидати населений пункт без дозволу. Мерієм звинуватили у грубому порушенні громадського порядку. На це відреагував сам Святослав Вакарчук у програмі "Сніданок з 1+1".

У цьому випадку – це типові репресивні методи. Мені дуже шкода цю чудову дівчину, яка, я сподіваюсь, знайде в собі сили і з гідністю пройде це випробовування. Хочеться їй і всім іншим, абсолютно незаконно засудженим, або тим, хто чекає на суд, побажати сил витримки. Ми безумовно, як можемо, морально їх у цьому підтримуємо,

– сказав Вакарчук.

Артист зауважив, що методи, які використовує Білорусь проти свого народу зі свідомою позицією, схожі на радянські. Він звернув увагу на те, що спочатку причиною затримання Герасименко називали виконання нею українською мовою пісні, а потім сказали, що причина у тому, що білоруска донатила на українську армію, зокрема, на безпілотники Bayraktar.

"Вони сказали, що їй дали вирок за порушення громадського порядку, а потім сказали, що питання в тому, що вона донатила на українську армію. Чому благодійність для української армії називається "порушенням громадського порядку" – я не можу зрозуміти... Це абсолютно інший світ, від якого, слава Богу, ми, українці, у 1991 році відійшли і точно вже ніколи не повернемося. Ми зараз ціною страшних жертв платимо за те, щоб не повертатись до цього страшного жаху, в якому зараз перебувають Білорусь чи Росія", – зазначив Вакарчук.

Поява Герасименко в інстаграмі

Зауважимо, що вперше за останні пів року Мерієм Герасименко вийшла на зв'язок в інстаграмі у день свого народження два дні тому, 23 січня. Вона подякувала усім прихильникам, хто за неї переживав, бо "з ними їй легше було пройти складний шлях".

"Я дуже за вами сумувала. У мене сьогодні, подейкують, день народження. Але я хочу побажати деякі слова не тільки собі, але й вам. Не вірте чуткам, перевіряйте інформацію, не збирайте плітки й не розпускайте їх, у будь-якій ситуації залишайтеся людиною, допомагайте ближньому, будьте самим собою та бережіть себе. Це найголовніше. Хочу сказати красно дякую кожному, хто словом, ділом, добрими словами був поряд без вас, було б дуже складно пройти цей шлях", – написала артистка.

Фанати у коментарях привітали її з поверненням та попросили більше розповісти про останні місяці її життя.

Нагадаємо, що Мерієм Герасименко брала участь в українському шоу "Голос країни" 8 сезон, де перебувала у команді Джамали.

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