Лидер "Океана Эльзы" прокомментировавший Святослав Вакарчук заключения белорусский за его песню, рассказал о том, что поет для людей. Он поделился, какие треки любят слушать гражданские, а какие – военные.

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Что поет Вакарчук для людей

"Все зависит от обстоятельств и от того, кто слушает. Если ты приезжаешь, условно, в Херсон или Изюм или Николаев. В Харьков... помню первые месяцы войны, выступления в метро. Когда ты приезжаешь к обычным людям, на улицы, метро, в дома культуры, они хотят слышать песни, которые называются "на слуху", чтобы попеть".

Святослав Вакарчук вспомнил, что через несколько дней после увольнения он приехал в Изюм, где вместе с людьми пел "Червону руту". "Вспоминаю, а у меня муравьи бегают по коже. Это было меньше недели после освобождения, и мы все вместе пели и "Червону руту", и "Ой чий то кінь стоїт", народные песни".

Для военных певец выбирает несколько другие композиции. Он поет песни с текстом, который мог бы вдохновить и придать силы бойцам.

Как правило, я там пою, возможно, не самые популярные песни "Океана Эльзы", а те, как мне кажется, подходящие к ситуации: "Еверест", "Коли ми станем собою", всегда пою новую написанную песню "Місто Марії" о защитниках Мариуполя,

– поделился артист.

"Это очень большое количество концертов. И все я их заканчиваю песней "Все буде добре". Всегда", – признался музыкант.

"Океан Эльзы" – "Все буде добре": смотрите видео онлайн