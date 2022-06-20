Святослав Вакарчук розчулив першим фото з сином, якому виповнився рік: милий кадр

Влітку минулого року лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук вперше став батьком. У нього народився син Іван, якого ніхто з фанів ще не бачив. У День батька, 19 червня, він показав перше фото з ним.

47-річний Святослав Вакарчук не любить афішувати особисте життя, тож навіть про перше батьківство розповідає неохоче. Однак у День батька не зміг не привітати себе й сина, якому якраз виповнився один рік.

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Святослав Вакарчук опублікував перше фото з сином Іваном

Очевидно, що грандіозні професійні фотосесії, як звикли у шоу-бізі, Вакарчук не влаштовував. Івана він привітав з днем народження милим фото, зробленим ще рік тому, у перші дні його життя.

На ньому лише крихітна ручка хлопчика, яка тримає батька за палець. Авторкою світлини стала київська фотографиня Мирослава Кирпа, яка влаштовує зйомки новонародженим.

Святкувати перший рік сина в День батька – особливий подарунок долі,

– підписав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук тримає за руку сина Івана: фото

Що відомо про батьківство Святослава Вакарчука

Про те, що фронтмен "Океану Ельзи" вперше став батьком, стало відомо 25 серпня, і то випадково. Мережею поповзли чутки, а пресслужба Вакарчука підтвердила 24 каналу, що в нього народився син Іван, але його "тато й мама вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію".

Донині всі думали, що малюк народився наприкінці травня, але останній допис музиканта свідчить про те, що день народження в нього 19 червня.

Про сина Святослав Вакарчук заговорив лише у вересні, після концерту у Львові. Він заявив журналістам: "В українських сім'ях батьки намагаються не афішувати особисте життя, щоб дати дітям перший час повноцінно стати на ноги без зайвої уваги".

Схоже, сина співаку народила продюсерка Євгенія Яцута, в якої є донька Софія від першого шлюбу.