Святослав Вакарчук проводить відпустку в Карпатах: ефектні фото серед скель

Як і безліч зірок, Святослав Вакарчук з "Океану Ельзи" влаштував серпневу відпустку. Щоправда, на відміну від колег співак відпочиває в Україні. Спочатку він побував у рідному Львові, а тоді відправився в Карпати.

Перед концертом на НСК "Олімпійський" Святослав Вакарчук перезавантажується в горах. Замість Буковелю він обрав Чорногірський хребет. У спортивному одязі й з наплічником артист підкорив одну з найвищих вершин Українських Карпат – Піп Іван.

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Біля знаменитої обсерваторії Білий Слон зірку впізнали фани. Він не відмовив у фото ані їм, ані туристам, яких обігнав дорогою на Піп Іван. Лідер гурту "Океан Ельзи" любить екстрим. Навіть на концертах він видирається на високі конструкції. Відтак, не дивно, що в Карпатах співак підкорював круті скелі.

"Карпати. Відпустка", – лаконічно підписав Святослав Вакарчук в інстаграм-сторіс.

Святослав Вакарчук в Карпатах / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук в Карпатах / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"

Хто з зірок відпочивав в Україні, а не за кордоном

Ведуча Марічка Падалко з чоловіком і трьома дітьми поїхала у Грибівку, де відпочиває четвертий рік поспіль.

Солістка Go_A Катерина Павленко проводила відпустку в Карпатах, у селі Яремче, що на Івано-Франківщині.

Телезірка Леся Нікітюк з батьками була на Дністрі. Щоправда, український курорт у Чернівецькій області вона обрала після того, як почувала в Туреччині та Чорногорії, а після – полетіла в Португалію.