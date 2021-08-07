Захід отримав назву "Ковчег "Україна": десять століть української музики". Відбудеться він 22 серпня на Михайлівській площі, що в центрі Києва. Організатори називають його унікальною подією, адже обіцяють об'єднати традиційну та класичну музику з новітніми технологіями.

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Ковчег "Україна" – це наші "золоті" і "платинові" сингли за останні десять століть: архаїчний фольк, шедеври бароко, класичні опери, авангард, джаз. Це наш власний національний плей-лист,

– йдеться в публікації.

Концерт до Дня незалежності об'єднає не тільки музикантів, а й композиторів і художників. Проте зірок першого ешелону серед них буде мало. За словами організаторів, вони "лише світлом своєї слави мають підсвітити тих, чиє ім'я ніколи не забивають у пошуковик". Серед них:

Джамала;

Святослав Вакарчук;

Сергій Жадан;

"ДахаБраха";

Аліна Паш;

Юлія Саніна (фронтвумен гурту The Hardkiss);

Wellboy.

Друзяки, ну а раптом кому не подобається концерт, запланований Офісом Президента, – можете прийти сюди. У нас будуть печеньки,

– з гумором запросив Сергій Жадан.

Зазначимо, гурт GreenGrey, якому відмовили в концерті до Дня Незалежності України, не долучився до заходу "Ковчег "Україна". Або ж легенд 90-х не запросили й сюди. Ба більше, GreenGrey не дали провести навіть свій захід на даху ЦУМу. Жодна з концертних локацій столиці не захотіла приймати артистів.

Річ у тому, що учасник колективу Мурік втрапив у скандал – некоректно відреагував на нові норми закону про державну мову.