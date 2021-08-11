Раніше Ігор Кондратюк працював над багатьма телепроєктами й не мав часу часто подорожували. Тепер він має більше вільного часу, який присвячує мандрівкам.

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Ігор Кондратюк в Лас-Веґасі

Продюсер оприлюднив декілька фото та відео, де показав яскраві моменти з поїздки до Лас-Веґасу. Він показав, як одне з найпопулярніших міст США виглядає вдень та вночі.

Лас-Веґас не змінюється. Лише тепер є маски на обличчях випадкових гостей і записних гультяїв. А шоу стало менше. Пандемія та масові заходи – несумісні,

– написав Кондратюк.

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Реакція мережі

Не всім підписникам Ігоря сподобався такий допис. Дехто зазначив, що такий відпочинок не зовсім патріотичний. Кондратюк не мовчав і пояснив, що його розуміння "патріотичності" дозволяє виїзди закордон.



Кондратюка розкритикували за поїздку в Лас-Веґас / Скриншот інстаграм-сторінки продюсера

"Фоловер" Ігоря заявив, що в нього "подвійні стандарти". Також Кондратюка звинуватили в різких висловлюваннях на адресу російських артистів, які запланували виступи в Україні. Нібито він "не дає можливості слухати те, що хочуть люди, а сам їздить в США".

Я нікого не обмежую слухати будь-яких артистів! Я за обмеження в'їзду росіян, які підтримують вбивчу і загарбницьку політику Путіна-Х**ла. Шкода, що ви не розумієте моїх текстів. Щодо закордону, то я не говорю про країну-агресора,

– відповів Ігор Кондратюк.

Та є й ті підписники продюсера, які цікавляться, чому для літнього відпочинку він обрав саме США, які ще міста планує відвідати та зазначають, що в нього хороша відпустка.