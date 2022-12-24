Вакарчук заспівав на Антонівському мосту у Херсоні, який прострілюють росіяни: незламне відео

Після поїздки на Схід Святослав Вакарчук прибув у звільнений Херсон. Він вийшов на Антонівський міст, який прострілюється росіянами, і виконав свій хіт "Човен".

Якщо два тижні тому Святослав Вакарчук виступав на київському вокзалі, то 23 грудня так само під гітару заспівав на Антонівському мосту в Херсоні. Артист підкреслив, що вихід на нього суворо заборонений, адже він прострілюється росіянами. Однак не міг не заспівати "Човен" між двома берегами Дніпра.

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Херсон. Антонівський міст сьогодні. Той, який з'єднує правий та лівий берег нашої країни. Той, який зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України! Ми разом і об'єднанні міцною силою нашої любові до рідної землі,

– написав Святослав Вакарчук 23 грудня.

Співак невипадково обрав саме цю композицію, адже в ній такі рядки: "Там зліва і справа цвітуть сади. Там зліва і справа чужі сліди. Війнами втомлена, та ніким не зломлена. Розквітай, земле ти моя. Голодом морена, але непокорена. Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я".

Святослав Вакарчук також показався на центральній площі біля херсонської ОДА та загадав бажання між двома друзями-військовими Романами: "Щоб ми на святковому концерті на набережній у Ялті відзначили нашу перемогу".

У Херсоні він також встиг зустрітися з медперсоналом обласної клінічної лікарні, який рятує дітей, постраждалих внаслідок російських обстрілів. Вакарчук "уклінно подякував" усім лікарям, які віддано працюють у місті.

Святослав Вакарчук з медиками Херсона / Фото з фейсбуку співака