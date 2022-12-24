Если две недели назад Святослав Вакарчук выступал на киевском вокзале 23 декабря так же под гитару спел на Антоновском мосту в Херсоне. Артист подчеркнул, что выход на него строго воспрещен, ведь он простреливается россиянами. Однако не мог не спеть "Човен" между двумя берегами Днепра.

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Херсон. Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле,

– написал Святослав Вакарчук 23 декабря.

Певец неслучайно выбрал именно эту композицию, ведь в ней такие строки: "Там зліва і справа цвітуть сади. Там зліва і справа чужі сліди. Війнами втомлена, та ніким не зломлена. Розквітай, земле ти моя. Голодом морена, але непокорена. Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я".

Святослав Вакарчук также показался на центральной площади возле херсонской ОГА и загадал желание между двумя друзьями-военными Романами: "Чтобы мы на праздничном концерте на набережной в Ялте отметили нашу победу".

В Херсоне он также успел встретиться с медперсоналом областной клинической больницы, спасающим детей, пострадавших в результате российских обстрелов. Вакарчук поблагодарил всех врачей, преданно работающих в городе.

Святослав Вакарчук с медиками Херсона / Фото из фейсбука певца